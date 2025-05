Începe etapa finală de predare a clădirii noi către Spitalul de Copii Timișoara. Prime secții, mutate în două săptămâni

Spitalul de Copii Louis Țurcanu va începe, în aproximativ două săptămâni, mutarea primelor secții în clădirea nou construită. Primăria a început elaborarea actelor finale pentru intabulare, în așa fel încât unitatea medicală să poată să o preia și să mute actul medical aici.

Proiectul a fost dus la sfârșit cu multe întârzieri, iar verificarea lucrărilor efectuate a luat, din acest motiv, mai mult timp, spune Dominic Fritz.

”Mă bucur extraordinar de mult că am reușit, chiar cu multe, multe încercări, să-l finalizăm cu o licitație nouă, cu restul de suplimentări, cu expertize. Chiar și recepția acestui corp a durat mai mult decât de obicei, tocmai pentru că erau lucrări începute de mult timp, unde trebuia să ne asigurăm că instalațiile și așa mai departe funcționează după standardele cele mai moderne. Mă bucur că a ieșit cum a ieșit, pentru că într-adevăr și ați putut să vedeți și dumneavoastră într-adevăr are un aer modern, un aer respectuos pentru pacienți și este cu adevărat un spital în care credem că toți copiii care vin aici oricum chinuiți, măcar o să se simtă respectați de infrastructura pe care îi înconjoară”, a declarat primarul.

Mutarea secțiilor din vechile clădiri se va face etapizat. Marea problemă este dotarea, deocamdată se vor folosi aparatele existente. Speranța este acum legată de fondurile europene nerambursabile.

”Acum vom avea două etape, dacă vreți așa, în funcționalizare a acestui spital. într-o primă etapă o să mutăm temporar anumite secții care deja funcționează în spital, cu dotările deja existente aici. Dar bineînțeles că speranța este ca această clădire să fie dotată în întregime cu dotări medicale noi. Pentru asta am făcut mai multe încercări în trecut, care din păcate nu au adus roade. Dar acum, la a treia încercare, deci al treilea proiect de dotări la care lucrăm, a treia linie de finanțare, sperăm să fie cu noroc. Am depus anul trecut în decembrie împreună cu Spitalul de Copii un proiect în valoare de 80 de milioane de euro care include și dotarea completă acestui corp și construcția unui nou corp de clădire care o să lege clădirea veche cu această clădire nouă și bineînțeles că suntem într-un strâns contact cu Ministerul Fondurilor Europene și sperăm să câștigăm această finanțare pentru că asta este șansa cea mai apropiată să putem dota a acest spital. În următoarele săptămâni o să finalizăm toată hîrțăgăraia, o să se intabuleze clădirea și așa mai departe și apoi putem să și începem să mutăm actul medical în această clădire”, a mai spus Fritz.

Pe lângă banii europeni, el speră în continuare și la banii de la Ministerul Sănătății.

”Speranța moare ultima. Eu acum, bine, trebuie să și vedem cum se ”sortează” Guvernul. Dar bineînțeles că, pentru toată lumea, cred că este evidentă o clădire atât de valoroasă, nouă, care a costat cam 12 milioane de euro, plătiți în primul rând din bugetul local. O clădire nu poate să rămână goală și eu sunt sigur că și Ministerul Sănătății vede propria responsabilitate în această dotare. Deci eu sunt încrezător că și cu fonduri europene sau cu alte fonduri vom reuși să dotăm acest spital și, bineînțeles, că fac și acest apel. Să nu lăsăm acuma această clădire să să fie goală”, continuă Fritz.

Cererea de finanțare a fost depusă în luna decembrie.

”Așteptăm. Nu avem momentan un semn când ar fi gata evaluarea, momentan se pare că e suspendată din cauza situației generale, dar sperăm să fie totul bine după 18 mai și să avem o predicbilitate mai mare”, a completat edilul șef.

Directorul spitalului, Mihai Gafencu, e optimist și vorbește despre începerea mutării secțiilor, în două săptămâni.

”Două săptămâni pentru mutarea primelor două secții e un termen OK. Iar promisiunile erau legate de luna iunie. Așa că bănuiesc că în iulie sunt așa. Am și promis secțiilor și una dintre ele știți că este într-o altă clădire care nu e a noastră și am și promis că până în iulie suntem mutați cu secția aceea. Aici mutăm prima dată Urgența și după aia o să ne extindem cu celelalte două secții de care v-am spus, Secția de Neonatologie-Prematuri, cea care stă în clădirea de vizavi, de unde a început povestea aceasta, că de fapt povestea clădirii asteia este un exemplu bun care sper să se mențină în România, în care și-au dat până, categoric decizional, toate partidele. Finalul, sigur că a fost al Primăriei cu conducere actuală, dar începuturile au fost că fiecare a pus umărul și cred că așa trebuie să urmăm linia asta când e vorba de copii, de sănătate sau de educație. A doua secție pe care țin mult să o mut este Terapia Intensivă, pentru care iarăși am tras foarte mult și ca dotări și, bineînțeles, celelalte. În momentul în care o să știm ce se întâmplă cu finanțarea și pentru că noi avem și încă un corp de clădire pe lângă dotare de lângă care ar funcționaliza cele trei clădiri pe care le știți, aceasta nouă și celelalte 2 mai vechi și ar face ”trenuleț”, a declarat Gafencu.

Vor fi primele trei etaje ocupate din clădirea nouă.

”Sigur ne extindem pe trei, așa cum v-am spus, cele trei secții din cele șapte, sper eu. Eu sunt un veșnic optimist, eu sper că o să se deblocheze cumva sub o formă sau alta și mai ales, repet, și clădirea din spate pe care am prevăzut-o și am proiectat-o împreună, care funcționalizează multe din cele care înseamnă nu scăpări, ci neintegrări ale clădirilor vechi”, a completat Gafencu.

În ceea ce privește partea birocratică, mai e un singur pas.

”Mai lipsește ultimul act, să plătim taxa la ISC, cred că de 6 lei, deci nu va fi o mare provocare și apoi putem să intabulăm clădirea și asta este ultimul pas înainte să dăm în administrare clădirea Spitalului de Copii. Deci o să urmeze un HCL în Consiliul Local în care predăm oficial cheile la Spitalul de Copii”, a încheiat primarul Fritz.

”După ani de așteptare și multe provocări, avem un nou spital. Le mulțumesc părinților pentru răbdare și încredere, dar și echipei medicale dedicate care a rămas aproape de micuții pacienți în toți acești ani.

E gata clădirea, testele la tot ce înseamnă instalații au fost trecute, circuitele sunt la standardele anului 2025. Urmează intabularea și predarea clădirii spitalului. Am discutat cu managerul Mihai Gafencu și într-o primă etapă vor fi mutate cu dotările existente unele secții, precum Urgențele și Neonatologia. Mizăm pe sprijinul promis de Ministerul Sănătății pentru dotarea întregului spital. Așteptăm răspuns și de la Ministerul Fondurilor Europene pentru un proiect de 80 de milioane de euro depus în parteneriat cu Spitalul de Copii. Este un proiect de amploare, care include dotări și construirea unui nou corp de clădire. Mulțumiri managerului Mihai Gafencu pentru toată implicarea și angajamentul său.

Deschidem noul Spital de Copii în etape, în această vară. Fiecare pas ne apropie de sistemul medical pe care copiii noștri îl merită”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău.

