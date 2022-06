Începe Gărâna Jazz Festival – 25 de ani de jazz în Semenic, celebrați timp de patru zile

Gărâna Jazz Festival își va deschide porțile pentru cea de-a XXVI-a ediție, în 7 iulie și spectacolele sărbătoare vor ține patru zile, până în 10 iulie 2022.

25 de ani de jazz în Semenic vor fi celebrați timp de patru zile împreună cu legende ale jazzului, muzicieni consacrați și iubiți de public, jazzmani tineri și aventuroși.

Programul Ediției a XXVI-a are o paletă stilistică generoasă. El este croit anume pentru toate gusturile și generațiile, pentru cei care doresc să fie surprinși de noi viziuni muzicale, pentru cei care pun emoția pe prim plan sau pentru cei atrași de show-uri pline de energie creativă. Pentru a acoperi multitudinea de preferințe, am programat în fiecare zi 5 concerte pe scena mare din Poiana Lupului și alte 2 în Biserica Catolică din Văliug.

Cu abonamentele de festival vă asigurați intrarea la toate concertele care au loc între 7-10 iulie 2022, iar cu biletele de o zi intrarea la toate concertele din ziua respectivă, fie că sunt de dimineață, în Biserica Catolică din Văliug, ori pe scena din Poiana Lupului.

Copiii sub 14 ani au intrarea gratuită.

Line-up-ul complet al Scenei Principale:

Scena Principală/Main Stage, Poiana Lupului:

joi, 7 iulie 2022

Charles Lloyd & The Marvels feat. Bill Frisell (S.U.A.)

Eivind Aarset Quartet (Norvegia)

Håkon Kornstad Quartet (Norvegia)

Mathias Eick Quartet (Norvegia)

Per Mathisen’s “Heavy Weather” (Norvegia)

vineri, 8 iulie 2022

Arne Jansen Trio (Germania)

Kari Ikonen Trio (Finlanda)

Verneri Pohjola Quartet (Finlanda)

Alexi Tuomarila Trio (Finlanda)

Charley Rose Trio (Franța)

sâmbătă, 9 iulie 2022

Frank Gambale All Star Band (Australia, Franța, Ungaria)

Michael Wollny XXXX (Germania, Franța, S.U.A.)

Magnus Öström Quartet (Suedia)

Svante Henryson’s Back to Base (Suedia)

Alexandre Herer Trio (Franța)

duminică, 10 iulie 2022

Soft Machine: 55 Years Tour (Marea Britanie)

ADHD (Islanda)

Liv Warfield Band (S.U.A.)

Ciśnienie (Polonia)

VanDerCris (România)

În prima zi de festival organizatorii propun un maraton de jazz norvegian, cu proiectele unora dintre cei mai valoroși muzicieni norvegieni ai momentului: Mathias Eick, Eivind Aarset, Håkon Kornstad, Per Mathisen – și, în plus, concertul extraordinar Charles Lloyd & The Marvels feat Bill Frisell.

A doua zi de festival poartă în principal semnătura jazzului finlandez, cu reprezentanții lui: Kari Ikonen Trio, Verneri Pohjola Quartet, Alexi Tuomarila Trio. Pentru a rămâne în spațiul muzical european, lor li se va alătura Arne Jansen Trio din Germania și Charley Rose Trio din Franța.

Trupele prezente în weekend la Gărâna Jazz Festival 2022 vor urca, cu siguranță, temperatura din Poiana Lupului.

Sâmbătă își desfășoară forțele creative Frank Gambale All Star Band (Australia, Franța, Ungaria), Michael Wollny XXXX (Germania, Franța, S.U.A.), Magnus Öström Quartet (Suedia), Svante Henryson’s Back to Base (Suedia), Alexandre Herer Trio (Franța), cu nota dominantă de funk, electro-jazz și rock-jazz. Duminică, Soft Machine, una dintre cele mai faimoase trupe britanice avant/jazz-rock, va onora scena festivalului cu prezența sa, în cadrul turneului lor aniversar – 55 Years Tour. Li se alătură pentru a contribui la o seară 100% de jazz la superlativ: tornada de energie Liv Warfield, sofisticații și nonconformiștii islandezi de la ADHD, ambițioșii tineri polonezi de la Ciśnienie și vedetele timișorene de la VanDerCris.

Este reluată tradiția concertelor din Biserica Catolică din Văliug, tradiție întreruptă de restricțiile impuse acum doi ani. Primii artiști confirmați pentru concertele din biserică sunt Vincent Courtois, Raul Kușak și JazzyBIT.

Biserica Catolică din satul Văliug:

vineri, 8 iulie 2022, ora 11:00

Vincent Courtois – West (solo) (Franța)

sâmbătă, 9 iulie 2022, ora 11:00

Raul Kușak – solo (România)

JazzyBIT (România)

Pentru a afla mai multe informații despre muzicienii invitați, vizitați www.garana-jazz.ro.

Partenerii Gărâna Jazz Festival 2022 sunt: Ministerul Culturii, Consiliul Județean Caraș Severin, Consiliul Județean Timiș, Primăria Timișoara prin Centrul de proiecte, Institutul Polonez, Institutul Francez, Centrul Cultural German, Institutul Cultural Român și UVT – Universitatea de Vest Timișoara.

Sponsori: Coca Cola, Catena, Bioclinica și Egeria TM

Parteneri media: Radio Guerrilla, Societatea Română de Radiodifuziune și TVR.

Informațiile despre posibilitățile de transport în zonă, cazare sau camping și despre ce trebuie pregătit în rucsac pentru a te bucura, în condiții cât mai relaxate, de cele patru zile de jazz la Gărâna sunt disponibile pe www.garana-jazz.ro., dar și pe paginile noastre de Facebook: Garana Jazz Fest și Instagram: @Garanajazzfestival

Festivalul Internațional de Jazz Gărâna este organizat de Fundația Culturală Jazz Banat. În ultimii 25 de ani, peste 100.000 de spectatori și numeroși artiști cu renume internațional au împărtășit experiența muzicii jazz de avangardă ascultată sub cerul liber în micul sat din inima Banatului. Au cântat la Gărâna: Eberhard Weber, Jan Garbarek, Stanley Clarke, Mike Stern, Tomasz Stańko, Enrico Rava, Jean-Luc Ponty, Stanley Jordan, John Abercrombie, Miroslav Vitouš, Zakir Hussain, Youn Sun Nah, Charles Lloyd, John Scofield, Jack DeJohnette, Hiromi, Terje Rypdal, Dhafer Youssef și mulți alții. Detalii pe www.garana-jazz.ro.

