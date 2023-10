Închisoare cu executare pentru iordanianul Mueen Al Shawish, zis și „Mimo”, în dosarul mafiei imobiliare din Giroc

Tribunalul Timis a pus capat speculatiilor privind „imunitatea” si protectiile de care ar beneficia dezvoltatorii imobiliari din comuna Giroc si, la termenul de azi, a pronuntat sentinta in dosarul 2138/30/2022, in care milionarul de origine iordaniana Mueen Al Shawish, zis si „Mimo”, a fost trimis in judecata pentru mituirea fostului arhitect sef al comunei, Florin Roman, sub forma promisiunii. Arhitect care a facut denuntul si a fost martor in cauza, scrie impactpress.ro.

„Condamna inculpatul AL SHAWISH MUEEN, la o pedeapsa de: – 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de dare de mita. Constata ca prezenta fapta este comisa in termenul de supraveghere de 2 ani pentru comiterea infractiunii prev. de art. 335 al.2 C.p. conform sentin?ei penale nr. 1025/01.04.2021 pronuntata de Judecatoria Timisoara, in dosarul nr. 31206/325/2020, ramasa definitiva prin neapelare 20.04.2021, prin care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei de 4 luni inchisoare.

Revoca amanarea aplicarii pedepsei de 4 luni inchisoare, aplicata prin sentintei penale nr. 1025/01.04.2021 pronuntata de Judecatoria Timisoara, in dosarul nr. 31206/325/2020, ramasa definitiva prin neapelare 20.04.2021. Condamna inculpatul la o pedeapsa de: – 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, (in varianta conducerii unui vehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata) (fapta din 17.05.2020).

Aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an inchisoare, la care adauga sporul obligatoriu prevazut de lege, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa rezultanta de: – 1 an si 40 zile inchisoare, in regim de detentie”, se mentioneaza in Hotararea 471/2023 din 04.10.2023. Sentinta nu este definitiva, ci poate fi atacata in 10 zile de la comunicare.

In conditiile in care darea de mita se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani, se poate spune ca Mimo a scapat “ieftin”, cu o pedeapsa sub minimul special, probabil si care urmare a denunturilor pe care le-a facut ulterior despre “ingineriile” penale ale arhitectului sef Florin Roman.

Potrivit rechizitoriului intocmit de DNA Timisoara, „in perioada 16.11.2021 – 07.04.2022, suspectul, sprijinit de o alta persoana, i-ar fi promis unui functionar din cadrul primariei comunei Giroc, judetul Timis (martor in cauza) diferite sume de bani in legatura cu exercitarea unor atributii de serviciu.

Concret, suspectul i-ar fi promis martorului sumele de 40.000 euro pentru eliberarea a doua adeverinte din care sa rezulte in mod nereal ca doua parcele de teren (de 7.882 mp si de 6.529 mp) fac parte din intravilanul localitatii, desi acestea figurau in realitate in extravilan, si alti 50.000 euro pentru intocmirea unui proiect imobiliar si eliberarea autorizatiei de construire pentru ansamblul de locuinte care urma sa se realizeze pe un teren in suprafata de 6.600 mp, situat pe raza aceleiasi comune.”

