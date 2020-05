Incident grav la Giroc! Un cioban a lovit intenționat cu mașina ATV-ul cu care se plimbau copiii medicului Florică Bîrsășteanu

Incident deosebit de grav petrecut, in aceasta dupa-amiaza, pe un camp din extravilanul localitatii Giroc. Un echipaj de mascati de la IPJ Timis și o ambulanta au intervenit dupa ce fiii medicului Florica Birsasteanu, in varsta de 27 si 14 ani, care au fost victimele unui accident provocat intentionat de un barbat extrem de conflictual, care a mai avut probleme cu legea penala.

Este vorba despre Dan Manzat, proprietarul unei turme de peste 200 de ori, care a fost deranjat de plimbarea tinerilor, cu un ATV-ul, pe campul din preajma saivanului sau.

Pentru a-i pedepsi, la un moment dat, s-a urcat in masina personala, a demarat in tromba si a izbit cu putere ATV-ul cu care se plimbau copiii medicului de la Spitalul Judetean Timisoara, provocand rasturnarea vehicolului si ranirea celor doua victime.

La aceasta ora se efectueaza cercetari la fata locului, Dan Manzat fiind retinut de politisti. Avand in vedere ca ciobanul din Giroc nu este la prima fapta de agresiune, in prezent fiind trimis in judecata de Parchetul de pe langa Tribunalul Timis tocmai pentru o astfel de fapta cu violenta, este posibil ca de aceasta data agresorul sa fie dus la arestare preventiva.

