Inechitatea între cartierele Timișoarei este vizibilă de pe Marte, mai puțin din birourile municipalității (P)

Candidatul Pro România pentru funcția de primar al municipiului Timisoara, dr. Marius Craina, sustine că între cartierele timișorene, luate la modul individual, există diferențe enorme. Renumitul medic timisorean este de părere că orașul premierelor, spațiu multicultural și multietnic, a ajuns să aibă cartiere care arate, mai ceva, ca în Evul Mediu. “Astăzi, exista diferențe mari între cartierele Timișoarei. Enorme, chiar! Începând de la infrastructura, continuând cu accesul la mijloacele de transport in comun și culminând cu infrastructura educationala. Timișoara nu reprezintă doar centrul orașului. Și dincolo de Cetate, exista viață, exista oameni, există copii. Timișoara înseamnă și Kutl, Freidorf, Plopi sau Kuntz, înseamnă și Fabric, Sagului, Blascovici, Aradului sau UMT”, afirma Marius Craina.

Candidatul Pro România pentru funcția de primar al municipiului Timișoara, este de părere că orașul de pe Bega trebuie sa devină, urgent, accesibil tuturor oamenilor, tuturor categoriilor sociale, indiferent de zonele in care locuiesc. “Piata Traian are clădiri istorice care stau sa cadă, drumuri impracticabile, alei pietonale proaste, iluminat stradal defectuos, mizerie și multe alte probleme sociale. Timisorenii din Blascovici, ma refer aici la mamele cu copii, sunt obligați sa facă câte un kilometru pe zi, alături de cei mici, fie vara sau iarnă, până la un mijloc de transport in comun. Total de neacceptat”, afirmă candidatul Pro România la funcția de primar al municipiului Timișoara.

Dr. Marius Craina este de părere ca inechitatea între cartierele Timișoarei este vizibilă de pe Marte, mai puțin din birourile municipalității. Medicul este de părere ca actuala administratie a pierdut contactul cu realitățile orașului și ca traieste intr-un turn de fildeș. “După 27 septembrie, impreuna cu echipa mea, ne apucam de treabă, in folosul cetățenilor. Timișoara trebuie sa între in secolul XXI și sa devină accesibilă tuturor cetățenilor ei, indiferent de cartierele in care oamenii locuiesc”, a conchis dr. Marius Craina Comandat de Partidul Pro România – Organizația Timiș. Tipărit de SC Logos Consulting SRL. CMF: 21200010.

