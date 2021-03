Inginerii absolvenți ai Universității Politehnica Timișoara, la mare căutare pe piața muncii

Universitatea Politehnica Timișoara, studiu: Piața muncii cere în continuare ingineri, chiar dacă pandemia a afectat unele domenii. Rata de angajabilitate a absolvenților este de 80% în ceea ce privește domeniile de licență, respectiv 89% la programele de masterat.

Studiul are la bază datele culese din Registrul General de Evidență a Salariaților (REVISAL) și cuprinde absolvenții anului 2019 ai Universității Politehnica Timișoara. În acest studiu este urmărită integrarea lor pe piața muncii în perioada septembrie 2019 – decembrie 2020.

Vorbim despre absolvenții de inginerie din domeniile Construcții, Mecanică, Inginerie Chimică, Inginerie Electrică și Energetică, precum și cele specifice IT.

Deși specialiștii în resurse umane anticipau la începutul pandemiei o criză pe piața forței de muncă, rata de angajabilitate a absolvenților de licență din aceste domenii a înregistrat o scădere de doar 3%, pe când la programele de masterat a crescut cu 4%, comparativ cu 2018.

Rata de angajabilitate poate fi mult mai mare pentru că studiul nu cuprinde absolvenții care lucrează individual, prin PFA-uri sau care lucrează în străinătate.

Anul 2020 a fost unul care a supus piața muncii din România la multe încercări. Mediul de afaceri a fost afectat sever de pandemie, așa că angajatorii au fost mult mai atenți cu resursa umană. Pentru a defini direcțiile de urmat în ceea ce privește oferta educațională, Universitatea Politehnica Timișoara a analizat rata de angajabilitate a absolvenților facultăților de inginerie. Vorbim despre generația care a finalizat studiile în anul 2019 și care s-a încadrat pe piața muncii până la data de 31 decembrie 2020.

Potrivit datelor culese din Registrul General de Evidență a Salariaților, 80% din tinerii care au devenit ingineri la Universitatea Politehnica Timișoara în 2019 și-au găsit un loc de muncă. Cifra este doar cu 3% mai mică față de generația anterioară. Pe de altă parte, rata de angajare a celor care au finalizat un program de masterat în același an a ajuns la 89% – procentul fiind mai mare cu 4% în comparație cu anul precedent.

“Ne bucurăm să vedem că inginerii sunt, poate, cei mai căutați oameni din piața muncii. Asta înseamnă că există o tendință de dezvoltare, atât a sectorului public, cât și a sectorului privat. Datele noastre arată că cel puțin patru din cinci absolvenți de inginerie lucrează în momentul de față.

Numai că rata de angajabilitate, cel mai probabil, se apropie de 100% pentru că în REVISAL nu sunt incluși cei care au decis să plece să lucreze în străinătate sau cei care lucrează pe cont propriu. Oricum, ne confruntam deja înainte de pandemie cu o lipsă acută de ingineri în piața muncii, pe toate domeniile. De altfel, numărul de absolvenți de inginerie este insuficient la nivel european pentru că trăim într-o economie aflată permanent în dinamică, iar toate profesiile au la bază dispozitive inteligente, elaborate de ingineri”, susține conf. univ. dr. Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara.

Surpriza studiului a fost reprezentată de absolvenții Facultății de Construcții. La nivel de licență, angajabilitatea inginerilor în construcții poate fi comparată cu cea din zona IT. Vorbim despre un procent de 84%, care este mai mare cu 7% față de acum doi ani. În pandemie, acest domeniu a fost printre cele mai puțin afectate, așa că cererea de specialiști a crescut.

Foarte puțini absolvenți de inginerie au rămas fără un loc de muncă în 2020

În cazul absolvenților studiilor de licență, numărul celor care și-au încheiat contractele de muncă în ultimul an este sub 9%. La studii de masterat din zona ingineriei, procentul scade la 5%. Cu toate acestea, cei care nu s-au reangajat după ce au rămas fără job, nu înseamnă că sunt șomeri. Ei fie efectuează studii de doctorat, fie au plecat să lucreze pentru companii din străinătate.

“O parte dintre ei au plecat din pozițiile pe care le ocupau, spre finalul anului, pentru a se angaja într-o altă companie la începutul anului 2021. De asemenea, există mulți absolvenți care își dezvoltă firme sau care lucrează ca freelanceri, în special în zona de proiectare. Datele analizate de noi nu cuprind și aceste situații. De altfel, prin activitățile pe care le avem în domeniul antreprenoriatului, noi îi încurajăm pe tineri să își dezvolte propriile firme, încă din perioada facultății. Mulți dintre cei care urmează această cale vin cu idei inovatoare și aduc plus valoare pieței” susține Florin Drăgan, rector Universitatea Politehnica Timișoara.

Doi din trei studenți care vin din alte județe la studii rămân să lucreze în Timișoara, după terminarea facultății

Timișoara este un oraș universitar, care adună studenți din aproape zece județe. Specialiștii Universității Politehnica au analizat ce se întâmplă cu tinerii după finalizarea studiilor.

Datele furnizate de REVISAL arată că în rândul absolvenților de licență, 64% dintre cei care vin să studieze în Timișoara, rămân să lucreze aici. La programele de masterat, procentul celor care rămân în Timiș din rândul absolvenților programelor tehnice crește ușor la 73%. Restul tinerilor, fie se întorc în orașul de domiciliu, fie aleg să se dezvolte în alte județe sau în străinătate.

“Absolvenții rămân în Timișoara pentru că în piața muncii există o multitudine de joburi. Au de unde alege, există o diversitate pe care orașele mici nu o oferă. De asemenea, salariile sunt mult mai bune în comparație cu ceea ce pot primi de la o firmă mai mică, de acasă. Pe de altă parte, unii tineri când aleg să studieze la Timișoara văd orașul ca o poartă spre vestul Europei. Adică se gândesc ca la finalizarea studiilor să plece din țară. Numai că în cei patru ani de facultate se familiarizează cu orașul, se angajează timpuriu, își creează rădăcini aici, iar după absolvire nu mai există acel entuziasm de a emigra”, a completat Florin Drăgan.

Tinerii aleg în continuare universitățile performante

Chiar dacă populația școlară este în scădere, iar tinerii s-au confruntat vara trecută cu numeroase probleme de mobilitate din cauza pandemiei, numărul de candidați la facultățile Universității Politehnica Timișoara a fost în creștere. Domenii precum inginerie, IT sau construcții, prezintă un interes real pentru cei care își doresc să devină studenți.

Universitatea a ales în ultimii ani să încheie parteneriate cu mediul privat, astfel încât studenții să aibă numeroase avantaje. Pe de o parte ei își pot găsi un loc de muncă foarte ușor, pe de altă parte în timpul facultății sunt sprijiniți cu burse care pot ajunge până la nivelul unui salariu entry-level.

“Rezultatele la examenul de bacalaureat de anul trecut au fost în scădere în județele care ne alimentează cu studenți. Ne-am temut un pic la început, însă la finalul perioadei de înscriere am tras linie și am observat că stăm foarte bine. De asemenea, considerăm că am crescut și calitativ. În vară am introdus și opțiunea ca tinerii să fie admiși și pe baza CV-ului educațional, iar prin această metodă am reușit să atragem numeroși elevi care au avut rezultate foarte bune la diverse competiții naționale și internaționale.

O problemă pe care o întâmpinăm e o scădere a locurilor la buget în ultimii doi ani, din partea Ministerului Educației. Proiectele pe care le gândim împreună cu mediul privat presupun o creștere a numărului de absolvenți de master și studii doctorale. Scăderea – chiar dacă este mică – a locurilor la buget pentru domeniile de licență, nu ne ajută absolut deloc” a concluzionat Florin Drăgan, rectorul UVT.

Comentarii

comentarii