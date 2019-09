Inovarea în sectorul alimentar – eveniment internațional cu participanți din șapte țări europene, organizat de ADR Vest la Timișoara

Processed with VSCOcam with hb1 preset

Actori ai sectorului alimentar din șapte țări europene – Irlanda, Marea Britanie, Finlanda, Estonia, Polonia, Grecia și România se vor reuni în această toamnă la Timișoara, la invitația Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest. Aceștia vor participa la conferința internațională organizată de ADR Vest pentru a marca finalizarea cu succes a proiectului NICHE, privind inovarea în sectorul alimentar.

Pe lista participanților internaționali se regăsesc: EIT Food – European Institute of Innovation & Technology, FoodOvation UK, FoodWest Finland, Science Technology Park Crete, University of Science and Technology in Bydgoszcz, FoodCoast Ireland, Polli Horticultural Centre Estonia, Food Network UK și alte nume importante din domeniul alimentar la nivel european.

Peste 30 de participanți internaționali și-au confirmat deja prezența la Timișoara.

Conferința va avea loc în data de 11 septembrie 2019, la VOX Technology Park (Calea Torontalului nr. 69, 300254, Timișoara), cu începere de la ora 08:30.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate politici și bune practici din sectorul alimentar, derulate în diferite regiuni europene, și se va discuta despre potențialul acestora de a fi transferate în noile politici sectoriale regionale.

Pregătim totodată diferite sesiuni tematice despre modele de brand-uri regionale construite pe gastronomia și produsele locale, exemple de produse alimentare inovative realizate în laboratoare de cercetare europene, modele de business și de colaborare cu mediul de afaceri ale platformelor care sprijină inovarea în sectorul alimentar. Își vor oferi expertiza organizații de sprijin pentru sectorul alimentar la nivel internațional, universități și centre specializate în cercetare, dezvoltare și inovare, precum și firme inovative din sectorul agroalimentar.

Participanții vor avea ocazia să interacționeze într-un spațiu dedicat, iar în cadrul evenimentului va fi prezentat și proiectul pilot „Arome proprii”, dezvoltat de ADR Vest pentru Regiunea Vest.

„Arome proprii” (www.aromeproprii.ro / https://www.facebook.com/aromeproprii/) este o platformă creată de ADR Vest pentru a promova producătorii și produsele alimentare din regiune, realizată ca o inițiativă pilot în cadrul proiectului „NICHE”.

La conferința internațională din 11 septembrie pot participa firme, producători locali și organizații din sectorul alimentar. Cei care doresc să asiste la eveniment trebuie să se înregistreze pe platforma: https://www.eventbrite.com/e/innovation-in-the-food-sector-niche-outcomes-in-7-european-regions-registration-64661141214. Participarea este gratuită.

