Inovație urbană: ultimele zile rămase pentru înscrierile la programul inVest, primul accelerator din România dedicat mobilității urbane

Startupurile care dezvoltă soluții inovatoare pentru mobilitatea urbană mai au doar câteva zile pentru a se înscrie în acceleratorul inVest – Urban Mobility Accelerator, prima inițiativă din România dedicată exclusiv transformării modului în care oamenii și bunurile circulă în mediul urban. Termenul-limită este 16 iulie 2025, ora 17:00.

Programul oferă finanțare nerambursabilă de până la 18.500 de euro pentru fiecare startup selectat, mentorat specializat, pilotări în orașe din Regiunea Vest, acces la investitori și autorități publice; precum și participarea la Demo Day Timișoara, unde soluțiile vor fi prezentate public autorităților și investitorilor din regiune.

Startupurile selectate pentru a face parte din acceleratorul invest vor fi ghidate de o echipă de mentori cu profiluri diverse, dar cu un numitor comun: o experiență solidă în inovație, tehnologie și dezvoltare de afaceri. Printre aceștia se numără nume cunoscute în peisajul antreprenorial din România și din Europa de Est:

Ana-Maria Drăgănuță Briard este avocat specializat în tehnologie și fondatoarea Legally Remote, o inițiativă care oferă soluții juridice pragmatice pentru companiile aflate în expansiune rapidă. Cu peste 10 ani de experiență în dreptul digital, Ana-Maria consiliază start-up-uri și scale-up-uri pe teme precum protecția datelor, proprietate intelectuală, contracte comerciale și conformitate. A ocupat poziții de conducere în cadrul European Legal Technology Association (ELTA) și are în spate o formare solidă: studii de drept, un master în contracte internaționale și un dublu MBA. Este un mentor căutat pentru modul în care ajută fondatorii să navigheze complexitatea juridică a creșterii accelerate.

Andrei Firoiu este un promotor al inovației și dezvoltator de produse digitale, în prezent coordonând inițiative de produs la Cognizant Softvision. Este Content Curator pentru Prow Product Conference și a fost Product Lead la How to Web Institute, unde a contribuit la formarea noii generații de product manageri din Europa. Cofondator al Cowork Timișoara, Andrei are o contribuție semnificativă la consolidarea ecosistemului local de startupuri, prin evenimente, programe educaționale și sprijin activ pentru comunitățile tech. Cu peste un deceniu de experiență, este cunoscut pentru abordarea sa orientată spre oameni și impact.

Adrian Pica este un expert în product management cu un parcurs impresionant în insurtech, fintech, mobilitate și logistică. A cofondat PretulMeu.ro și a participat la dezvoltarea unor produse digitale utilizate de sute de milioane de utilizatori la nivel global, în cadrul a două companii unicorn. Cu experiență acumulată atât în Europa, cât și în Silicon Valley, Adrian aduce o perspectivă internațională valoroasă pentru startupurile aflate în căutarea validării și scalării accelerate.

Mircea Vădan este unul dintre cei mai activi susținători ai ecosistemului de startupuri din Europa de Est. Ca Managing Partner la Activize, ajută fondatorii să acceseze finanțare, conectându-i cu investitori și programe relevante. Cu o experiență de peste 10 ani în scouting de startupuri, acceleratoare și investiții angel, Mircea contribuie constant la analiza ecosistemului și este implicat în organizarea unor evenimente-cheie pentru inovare în regiune. Este o voce de referință pentru oricine își propune să înțeleagă și să acceseze oportunitățile din zona tech.

Mentorii vor oferi feedback individualizat și vor facilita accesul la rețele și oportunități de colaborare.

Ce este mobilitate urbană?

Modul în care oamenii se deplasează se schimbă rapid: congestia traficului, poluarea aerului și infrastructura învechită nu mai sunt doar inconveniente urbane – ci provocări globale. Aici intervine mobilitatea urbană.

Mobilitatea urbană se referă la toate sistemele și serviciile care facilitează deplasarea persoanelor și a bunurilor în mediul urban. De la linii de metrou la trotinete electrice, de la roboți de livrare la senzori de parcare, acest concept acoperă un ecosistem vast. Însă, dincolo de infrastructură, este vorba despre reinventarea orașelor pentru a fi mai accesibile, sustenabile și inteligente.

Iar dacă există o comunitate care acceptă această provocare cu o viziune proaspătă și soluții curajoase, aceasta este formată din antreprenori.

Aplicațiile se depun până pe 16 iulie 2025, ora 17:00, pe: www.invest-accelerator.com .

Activitatea este finanțată de EIT Urban Mobility, o inițiativă a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), un organism al Uniunii Europene, cofinanțată de ADR Vest și implementată de Iceberg Plus și Cowork Timișoara.

Comentarii

comentarii