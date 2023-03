International Lugoj Art Festival 2023

În generoasele spații ale Galerie de Artă și ale Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă Plastică din Lugoj, în perioada 22 martie – 23 aprilie 2023, cele mai importante manifestări de artă plastică contemporană din România se vor reuni sub egida International Lugoj Art Festival – ediția a II-a. Manifestarea este organizată prin bunăvoința Primăriei Municipiului Lugoj în parteneriat cu Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică din Lugoj și Dan Tudor Truică, curator independent. Vor fi prezenți pe simeze artiști din România, Ungaria, Grecia și Bulgaria, cu lucrări de pictură, grafică, artă decorativă, scenografie și sculptură. Miercuri, 22 martie, ora 18, la Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică Lugoj va fi vernisată expoziția “Maeștrii tapiseriei românești”, care cuprinde lucrări de o valoare inestimabilă, realizate de o parte dintre cei mai reprezentativi creatori de frumos din sfera artelor decorative. Artiștii fac parte din diferite generații, din diferite filiale UAPR, iar prin lucrările prezentate în generosul spațiu al Muzeului de Istorie, Etnografie si Artă Plastică Lugoj, se va construi o simeză omogenă și prețioasă. Artiștii prezenți pe simeze sunt: Rodica Banciu Regep, Adriana Canija Popa, Ana Hoble, Ruxandra Sibil Mermeze, Mihai Moldovanu, Gabriela Naftanailă Levențu, Cela Neamțu, Victoria Caraiman Pastuch, Lucia Puscasu, Ana Maria Rugescu și Nicolae Zimbroianu. Joi, 23 martie, de la ora 18, la Galeria de Artă va fi vernisată expoziție de pictură “Konstantin Donchev” (Bulgaria), iar vineri, 24 martie, de la aceeași oră, va fi deschisă expoziția “Arta graficii” – un semn, un simbol, un sens, a artiștilor Lucia Osz Trancota, Vasile Săraci și Alexandru Szabo. Tot vineri, va avea loc și vernisaul epoziției de pictură „Sublim”, care va cuprinde lucrări recente semnate de Cornelia Victoria Dedu și lucrări neexpuse semnate de Aurelia Matei. Expoziția intitulată „ATEMPORAL – scenografia între formă și energie”, care va avea vernisajul sâmbătă, 25 martie, de la ora 18, la Galeria de Artă, cuprinde lucrări antologice semnate de Vittorio Holtier, un important scenograf român, un artist care a scris istorie prin calitatea actului creator, un simbol al plastici contemporane românești. Tot sâmbătă, de la ora 18, se va deschide și Salonul Național de Artă Plastică “Atitudini Contemporane”, ocazie cu care va fi lansat și albumul de artă al manifestării, care prezintă toate secțiunile festivalului. Salonul Național de Artă Plastică “Atitudini Contemporane”, a reprezentat din 2008 până în prezent, pentru manifestarile de artă contemporană românească un eveniment cu totul special atât prin format cât și prin diversitatea lucrărilor prezentate pe simeze. Ajuns la cea de a XVI-a ediţie, evenimentul a fost prezentat în 58 de orașe și în 115 spații expoziționale. Astăzi, pentru organizatori, această expoziţie are un caracter internaţional prin larga conexiune postmodernă. Artiștii prezenți pe simeze la cea de-a doua etapă a celei de-a 15-a ediții a Salonului sunt: Geta Adam, Roxana Alexa, Andana Călinescu, Ioana Enescu Truică, Adrian Garbis Hofman, Sarah Raluca Miulescu, Daniela Orăvițeanu, Magdalena Paree Hahn, Dan Tudor Truică, Virginia Videa, Dorina Zah și Monica Zarioiu Tudorică. Sâmbătă, 25 martie, la Galeria de Artă va avea loc și vernisajul expoziției de sculptură “George Bilan”. Sculptorul George Bilan va aduce prin expoziția personală de sculptură câte un accent tridimensional în toate secțiunile paralele găzduite în spațiile expoziționale ale Galeriei de Artă Lugoj. Totodată, va avea loc și un recital de pian susținut de prof. Eliana Zah și studenții săi, Cut David, Carla Constantinesco, Emily Constantinesco și Isabelle Vegh. În program lucrări compuse de A. Diabelli, F. Chopin, P. I. Ceaikovski, E. Satie, C. Debussy, M. Raven, precum și aranjamente după F. Lehar și E. Grieg. Luni, 27 martie, de la ora 18, la Galeria de Artă, va avea loc vernisajul expoziției de pictură “Evangelia Taka” (Grecia). Această expoziție prezintă o parte din creația din ultimii ani, reprezentări figurative ale spațiului înconjurător, interior sau exterior, un detaliu sau o expresie bine studiată, pe care artista a dorit să le expună pe pânză pentru a reda un efect plastic personal. Aceste expoziții vor fi deschise până în data de 23 aprilie 2023.

