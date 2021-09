Intervenție de trei ore a pompierilor pentru salvarea unui vițel căzut în Bega

Mai multi pompieri apartinand Detasamentului de Pompieri din Lugoj, dar si ai Serviciului pentru Situatii de Urgent din cadrul Primariei Belint au intervenit vineri seara dupa ce un vitel a cazut in rau.

Pompierii, dar si angajatii primariei au adus pentru salvarea animalului barci si utilaje de mare tonaj avand in vedere ca vitelul cantarea aproape o jumatate de tona.

Trei ore s-au chinuit salvatorii sa scoata din apa animalul. Primarul comunei Belint, Laurentiu Tarziu a declarat pentru Lugoj Info.ro ca operatiunea a fost dificila deoarece in zona unde a cazut animalul apa avea o adancime de patru metri.

“A fost nevoie sa intervenim cu utilajele primariei, dar si cu autospecialele pompierilor. Adancimea apei era de patru metri, astfel ca s-a lucrat doar din barca si de pe mal. A fost o lupta contracronometru pentru ca animalul a devenit agitat si in orice moment exista posibilitatea sa fie tras de curenti. Pana la urma am reusit sa prindem vitelul cu ajutorul unor chingi si sa il ridicam pe mal, in viata”, a declarat Tarziu.

