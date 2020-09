Interviu cu Alin Nica, candidatul PNL la Consiliul Județean Timiș

Cum își dorește acesta să ducă Timișul la nivel european?

ZdV: Campania electorală este pe ultima sută de metri. Care ați putea spune că a fost cel mai marcant moment?

Alin Nica: Toate au fost foarte importante. Am apucat să vorbesc cu toți candidații noștri la primăriile din județ, am fost de multe ori chiar la ei în comune sau orașe și le-am cunoscut și echipele. Toate acele momente au fost marcante: am putut să le împărtășesc din experiența mea, dar și eu am avut ce învăța din a lor. Foarte importantă a fost și lansarea programului de guvernare locală. Știu câtă muncă am pus în realizarea acestuia, pentru a veni cu ceva concret, cu idei coerente nu doar cu vorbe goale. Așa ceva ne trebuie pentru a duce întregul județ Timiș la nivel european, unii au ajuns deja, dar sunt și în continuare multe de făcut să ajungem acolo.

Care ar fi, în general, un avantaj al dumneavoastră și al PNL la aceste alegeri?

Aș putea spune prospețimea, tinerețea. După cum am mai spus, PNL a fost, este și va fi partidul tinerilor! Am găsit oameni de valoare, poate fără experiență politică sau administrativă, dar care, credem noi, pot să își demonstreze calitățile ca primari, în consiliile locale, chiar și în Consiliul Județean. Cu ei, ne adaptăm la nou. De abia aștept să lucrăm împreună, eu din poziția de președinte al Consiliului Județean Timiș, ei ca primari. După cum bine știți, și eu la rândul meu, în 2004, când PNL m-a propus la Primăria Dudeștii Noi, am fost cel mai tânăr candidat din județ.

În general, care ar fi cea mai mare schimbare care trebuie adusă în administrațiile locale și județene?

Am mai repetat asta, inclusiv când a venit președintele PNL, Ludovic Orban la Timișoara, eu vreau să mergem spre «politica fără minciună». Le-am mai spus-o colegilor mei de partid, în special celor mai tineri: «Fiți sinceri, să vă puteți privi cetățenii în ochi. Nu le vindeți gogoși! Doar așa puteți câștiga, în mod cinstit». Ce folos să câștigi cu minciuna? Tot așa vom putea trece și peste micile certuri interne: ne expunem ideile cinstit, le comparăm, luăm ce e mai bun. Așa progresăm. Ăsta, consider eu, e spiritul liberal! Iarăși, o schimbare absolut necesară este colaborarea interinstituțională. Ce contează că unii sunt primari ai unui partid sau ai altuia? M-am angajat și așa o să și fie: voi fi președintele tuturor primarilor din Timiș.

Cum doriți să aduceți, propriu-zis, schimbarea în administrația județeană din Timiș?

Cum am făcut-o și la mine în comună: cu accent pe fonduri europene. Am zis-o de nenumărate ori: de ce să ții să cheltuiești bugetul propriu pe investiții care, foarte ușor, pot fi făcute din bani europeni. Am menționat și în programul de guvernare locală, e un aspect foarte important. „Timișul la nivel european” (motto-ul electoral al lui Nica – n.r.) se referă și la asta. Următorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, 2021 – 2027, are prevăzut o grămadă de fonduri structurale prin care putem face acest lucru.

Dacă tot ați menționat programul dumneavoastră electoral, ce mai presupune acesta?

Pe lângă accentul pe fonduri europene, noi vrem să asigurăm, în primul, pe prosperitate sustenabilă și creștere economică. La fel de importante, însă, ar trebui să fie și celelalte puncte din platforma noastră: creșterea calității vieții, infrastructura durabilă, dialogul social și digitalizarea – avem aici proiectul e-Timiș –, asigurarea bunăstării și în mediul rural, dialogul social, dialogul interinstituțional și, nu în ultimul rând, protecția mediului.

Cum doriți să asigurați prosperitatea?

Simplu. Deja avem multe date avantajoase pentru județul nostru: suntem centru universitar, avem o industrie modernă, avem investiții străine serioase, stăm foarte bine la exporturi, avem cea mai bună infrastructură din țară. Noi va trebui doar să creăm contextul și cadrul ne a pune la aceeași masă cei mai importanți piloni socio-economici. Așa vom asigura prosperitatea, poate, cea mai importantă responsabilitate a conducătorilor unei comunități.

Și proiecte concrete în acest sens ați gândit?

Evident, avem și idei și obiective concrete. De exemplu, putem lua turismul. Timișul este un județ care poate avea ce oferi, dacă e și bine întreținut, promovat și, de ce nu, și stimulat. Avem zone viticole în Timiș, lumea știe deja de Recaș de exemplu. Aici putem, foarte ușor, vorbi de agroturism. Mai putem avea un complex acvatic tematic, un festival de genul Untold sau Electric Castle, că s-a tot vorbit acum. Chiar și acum, guvernul a lansat în iulie Planul Național de Investiții și Relansare Economică, este un bun prilej acesta. Fie că vorbim de primari, fie că vorbim la nivel de județ, poți avea bune intenții, dar fără susținere financiară să nu faci nimic. Dacă nu vorbim de fonduri europene sau de guvern, eu și echipa PNL am propus finanțări nerambursabile serioase din Fondul Județean de Investiții Timiș. Viitori primari PNL au și spus deja, la lansarea programului de guvernare locală, în ce proiecte ar dori să colaborăm după 27 septembrie.

Colegii primari liberali au vorbit, atunci, în mod special de proiecte de infrastructură. Ce poate face Consiliul Județean la acest capitol?

Tot atunci am vorbit, mai pe scurt, despre obiectivele de infrastructură prioritare. Amintesc de două: autostrada Timișoara – Belgrad și o linie de cale ferată modernă Timișoara – Reșița. Prima ne ajută în cadrul mai larg al euroregiunii Dunăre-Criș-Mureș-Tisa, DKMT, iar la cealaltă ne gândim în contextul regiunii de vest a României. În general vorbind, vrem să dezvoltăm infrastructura în slujba cetățeanului, să reducem decalajele socio-economice, să ne adaptăm la politicile de decongestionare urbană, să încercăm să ne gândim mai mult la polul de creștere Timiș-Arad, dar să nu uităm nici de transportul aerian. Aeroportul Traian Vuia, împreună cu Aerodromul Cioca, rezolvând disputele interinstituționale de acolo, poate fi un hub aeronautic care să deservească întreaga regiune.

Ce mesaj de final de campanie de campanie aveți pentru locuitorii județului Timiș?

Să se gândească, să aleagă omul pe care ei îl consideră cel mai aproape de ei, dar care să și poată să-și îndeplinească și datoriile cu care vine o poziție de conducere în administrație, fie că vorbim de una locală sau județeană. Eu consideră că până acum le-am făcut pe ambele. Timișenii ar trebui să aleagă omul care să ducă județul acolo unde îi este locul. Eu le promit, după cum am și făcut-o și ca primar, că pot să îi duc la acel nivel. Împreună, ducem Timișul la nivel european!

