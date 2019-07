Interviu cu Cătălin Simion din Timișoara, câștigător a două medalii de aur la jiu-jitsu brazilian, în Germania

Medicul stomatolog Cătălin Simion, din Timișoara a participat la turneul internațional IBJJF de jiu-jitsu brazilian, din Munchen, Germania, în weekendul trecut, alături de sportivi din peste 30 de țări, din întreaga lume.

El a fost singurul român participant la acest turneu și a câștigat 2 medalii de aur din 4 posibile.

Cătălin este luptătorul clubului Iguană Fight Team din Timișoara, unde antrenori sunt Marius Crainic și Flangea Adrian.

De asemenea, clubul este afiliat la Mill Hill Bjj Londra, unde este condus de Nicholas Brooks și pe teritoriul țării noastre de Mihuț Alexandru.

Acestea sunt primele 2 medalii de aur din scurta carieră de sportiv participant la competiții ale vice-campionului european divizia WBJJA.

Cât de greu este acest sport?

Bjj, este un sport frumos, cu multă clasă, atât pentru cei care îl privesc cât și pentru cei care îl practică. Este nevoie de o bună pregătire fizică, rezistență și foarte multă tehnică!

Cum resusesti să faci față programului de lucru și programului de antrenamente?

Greu, dar reușesc! Zilnic am pacienți, încep la aproximativ 11 programul la cabinet, îl finalizez la aproape 19-20, iar de la 21 și 15 minute încep antrenamentele și eu reușesc să ajung la aproximativ 3 antrenamente pe săptămâna din 6. Deci, 3 zile mai fac și pauză. De obicei le fac intercalat, o zi da, o zi nu. De multe ori ajung foarte obosit la sală, dar asta nu mă împiedică să mă antrenez.

Cum văd prietenii și familia pasiunea ta?

Se bucură pentru rezultatele mele, mă susțin și sunt alături de mine, mai ales fratele meu, care este colegul meu de antrenament și de obicei mergem împreună la competiții, dar din păcate de data aceasta nu a putut să fie prezent din cauza examenelor de la facultate. Totodată, părinții mei au fost cu mine în Germania și le-au plăcut ce au văzut acolo. Au avut emoții mari dar s-au bucurat alături de mine.

Ce speranțe ai de la acest sport?

Deocamdată , nu mă gândesc departe în viitor, eu sunt centură albastră și mai am foarte mult de muncit până voi promova la următoarea centură (violet). Așa că voi lupta în continuare cu gândul la cele mai bune rezultate, deși este greu pentru mine, pentru că dau de adversari competiționali care doar asta fac, sau care se antrenează mult mai mult decât mine. Dar rezultatele pe care le dețin, pe mine mă bucură mult și îmi dau curaj pe mai departe.

Cum a fost turneul?

Frumos, un turneu frumos, bine organizat, dar am plecat de acolo dezamăgit de arbitraj, unde mi-a fost furată o victorie la categoria open GI și nu am reușit să iau medalie, și la categoria open NO-GI unde de asemenea am fost foarte aproape de medalie, dar sportivi germani au fost favorizați, doar erau la ei acasă! În rest, mă bucur pentru cele 2 medalii de la categoria +97,5 kg Ultra Greu atât GI cât și NO-GI. Per ansamblu sunt mulțumit de activitatea mea de sportiv competițional de până acum – a explicat Cătălin, cel poreclit “Pantera” în acest sport!

