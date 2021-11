Interviu cu Eduard Lambert, președintele Camerei Notarilor Publici Timișoara. „Cred că avem cu toții datoria de a fi implicați pe cât se poate de mult în viața comunității din care facem parte”

Camera Notarilor Publici (CNP) Timișoara se remarcă, pe lângă profesionalism, și prin evenimentele caritabile pe care le-a organizat începând din 2015. Aceste acțiuni au avut, în general, și o latură culturală. Pentru a înțelege motivația din spatele acestor inițiative, Ziua de Vest a realizat un interviu cu Eduard Lambert, președintele CNP Timișoara, organizație reprezentativă pentru județele Timiș, Arad și Caraș-Severin. Mai puțină lume știe că notarii din Timișoara, dar și din partea de vest a țării, sunt implicați în acțiuni caritabile excepționale!

ZdV: Domnule Eduard Lambert, puteți face o prezentare a proiectelor caritabile și culturale pe le-a întreprins CNP Timișoara?

E.L.: Evenimentele caritabile organizate de Camera Notarilor Publici Timișoara au avut următorii beneficiari: Secția Oncologie din cadrul Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara (14.02.2015), Centrul Medical „Oncohelp” (13.02.2016), Centrul Medical „Cristian Șerban” din Buziaș (25.02.2017), Fundația „Pentru Voi” din Timișoara (17.02.2018), Fundația „Diaspora locală”, susținătoare a proiectului „Izolați în România” (06.04.2019).

Pe lângă componenta strict caritabilă a acestor evenimente, ele s-au constituit in adevărate acte de cultură, diverși artiști din Timișoara și din țară aducându-și contribuția la organizarea acestora. Între alții, am colaborat foarte bine cu domnul Christian Rudik de la Opera Română din Timișoara, cu dl Peter Oschanitzky, cu dansatorul și coregraful Răzvan Mazilu, Bianca Mihăescu de la Filarmonică și Răzvan Grozăvescu de la Operă, Duo Colompar, Cvartetul Adagio, cu domnul Pera Todorovici și tamburașii, Cvartetul Capricioso, cu componenții trupelor Direcția 5, Freestay, Box Office, TM Groove, cu naistul Nicolae Voiculeț și fanfara militară a Brigăzii 18 Cercetare-Supraveghere „Banat”, cu pictorul Mihai Olteanu, cu dansatorii ansamblului „Doina Timișului”.

Care sunt motivele care vă determină să acționați consecvent și pe atâtea planuri pentru binele comunității?

Cred că avem cu toții datoria de a fi implicați pe cât se poate de mult în viața comunității din care facem parte și, pe cât posibil, să întindem o mână de ajutor celor aflați în nevoie ori suferință. Nu ascund însă că organizarea evenimentelor noastre caritabile ne-au oferit și nouă, notarilor publici din județele Arad, Caraș-Severin și Timiș, dar și celorlalți colegi din țară, care ne-au onorat cu prezența, ocazia de a ne reuni și in alte condiții decât cele strict legate de profesie, cum sunt, de exemplu, adunările generale ori simpozioanele profesionale. Am ajuns astfel, sunt sigur, nu numai să ne cunoaștem mai bine, dar și să mai împărtășim din experiențele noastre extraprofesionale.

Din păcate, pandemia de Coronavirus ne-a adus și restricții care ne-au împiedicat să mai organizăm astfel de evenimente, fără ca aceasta să însemne că am stat pasivi față de problemele cu care comunitatea se confruntă in noile condiții. Am contribuit, astfel, cu sume importante de bani, la rezolvarea unor probleme privind dotarea cu cele necesare a unităților medicale aflate in luptă directă cu pandemia, cum ar fi: Spitalul „Victor Babeș”, Spitalul Municipal și Spitalul Județean, toate din Timișoara, Spitalul Județean Arad și Spitalul Județean din Reșița.

Ați avut să un proiect, să spunem așa, preferat?

Nu am proiecte preferate, în toate m-am implicat împreună cu colegii mei, la fel de mult, și fiecare eveniment a rămas, într-un fel sau altul, în memoria noastră afectivă. Este adevărat că unele au avut mai mult succes prin prisma numărului participanților, aceasta însemnând și un sprijin mai însemnat acordat beneficiarului.

Sunteți mulțumit de îmbunătățirile aduse în viețile oamenilor? Cei din jur apreciază ceea ce faceți?

Nu pot spune că sunt nemulțumit de ceea ce am realizat, dar știu că întotdeauna se poate mai bine. Desigur, ca organizare, cred că s-au văzut mici progrese de la o ediție la alta, am mai făcut uneori si greșeli, pe care noi, cei implicați in organizare, le-am văzut, alții poate nu, dar am învățat și din acestea.

Știm că efortul nostru nu este suficient pentru a schimba ceva concret în viața oamenilor. Totuși, măcar am încercat să le aducem o bucurie de moment. Fără implicarea constantă a comunității, fără participarea factorilor de decizie de la nivelul autorităților publice locale, însă, nu vom schimba lucruri importante. De exemplu, cei care locuiesc în satele acelea izolate din Caraș-Severin, zona Cornereva, s-au bucurat, poate, de ceea ce am făcut noi pentru ei, iar inițiatoarea proiectului „Izolați in România”, doamna Dite Dinesz de la TVR, ne poate da mai multe amănunte în acest sens, dar ei au nevoie de mult mai mult: de drumuri de acces, de un minim de investiții in infrastructură, de medici care să-i consulte la domiciliu, de atâtea altele. Despre dotarea spitalelor si despre problemele cu care se confruntă azi sistemul sanitar din România, nici nu e cazul să mai spun. Astfel, cred că ajutorul nostru a însemnat prea puțin.

Camera Timișoara este una dintre cele mai active din țară în ceea ce privește implicarea în comunitate prin acte caritabile și de cultură. Cum se explică o asemenea implicare?

Nu cred că există o altă explicație mai bună pentru implicarea noastră în organizarea de evenimente caritabile decât dorința de a fi aproape, într-un mod cât se poate de concret, dar discret, față de cei cărora soarta nu le-a zâmbit întotdeauna: oamenii bolnavi sau cei aflați într-o zonă a suferinței generată de condițiile precare de viață. Aceasta a fost si ideea de la care am plecat, în 2015, când am hotărât să organizăm prima ediție a Balului Caritabil al Camerei Notarilor Publici Timișoara.

Puteți face o legătură între rolul notarului – acela de consilier și îndrumător al cetățenilor în cele mai importante momente ale vieții și garant al păcii sociale –, și această implicare caritabilă care face și mai profundă relația dintre notar și oamenii locului?

Da, sigur că, fiind aproape de oameni, fiind un consilier apropiat în tot ceea ce înseamnă problemele patrimoniale și de familie ale membrilor comunității din care face și el parte, putem spune că există și ar trebui să existe o legătură între rolul notarului în societate și dorința de a fi, pe cât posibil, aproape de oamenii care au nevoie de ajutor. Este însă cert că o asemenea legătură am putea face și cu alte categorii profesionale, astfel încât, credem noi, lucrurile să fie și mai mult puse în mișcare în beneficiul celor aflați în nevoie și suferință. Aceasta ar trebui să fie o datorie morală de prim rang a oricărui bun creștin.

Ce planuri de viitor în direcția actelor de caritate, culturale are CNP Timișoara?

A fost în intenția noastră să continuăm, atât în 2020, cât și în 2021, cu organizarea acestor evenimente caritabile, pe care le dorim de acum tradiționale, însă, în condițiile date, am fost nevoiți să renunțăm. Dar imediat ce vremurile ne vor permite, nu vom ezita să ne mobilizăm din nou și să facem noi (mici) bucurii oamenilor. Până atunci, încercăm să ținem aproape de cei care au beneficiat până acum de evenimentele noastre, să le înțelegem problemele cu care se confruntă și, în limita posibilităților noastre, să le mai întindem câte o mână de ajutor. Organizarea, în beneficiul lor, a unui eveniment caritabil înseamnă, de fapt, o relație pe termen lung și nu doar una de moment.

