Interviu cu Nemeth Zoltan, candidat al Alianței USR PLUS Timiș pentru un loc la Camera Deputaților (P)

Candidați din partea Alianței USR PLUS în Timiș pentru un loc la Camera Deputatilor. Ne spuneți, vă rugăm, cine este mai exact Zoltan Nemeth?

Sunt un timișorean get – beget în vârstă de 34 de ani, de profesie avocat cu peste 10 ani de experiență, membru fondator al USR Timiș în 2016, vicepreședinte al USR Timiș. Am absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, facultate în cadrul căreia am absolvit și un masterat în Carieră Judiciară. Sunt și în prezent “student” al acestei facultăți, fiind în prezent doctorand în drept.

Lucrez majoritar în domeniul dreptului comercial și tot ce este adicent business-law-ului.

Nu am luat niciodată în calcul să plec din România, alegând să mă lupt încă de la început pentru a mă realiza pe plan profesional în domeniul juridic, aici în țară.

De ce ați ales să candidați pentru Camera Deputaților?

Trebuie să recunosc că m-am hotărât greu să fac acest pas. Având în vedere că era nevoie să completez echipa de parlamentari de Timiș a Alianței USR PLUS cu expertiza mea profesională, am hotărât să fac acest pas.

Este important să fim reprezentați de oameni din toate domeniile profesionale, iar cel juridic, în care activez eu, este unul dintre cele relevante pentru guvernare din perspectiva programului de guvernare propus de Alianța USR PLUS.

Pentru a da valoare și eficiență unuia dintre scopurile USR PLUS : Repunem justiția în drepturi astfel încât să combată în mod real corupția, este nevoie de profesioniști din domeniul dreptului din partea USR PLUS în Parlamentul României, pentru că justiția nu poate fi reformată fără o contribuție din interiorul acesteia.

Consider că pot să am o contribuție efectivă din postura de membru al legislativului. În urma experienței practice privind modalitatea de aplicare efectivă a legilor, voi putea contribui activ la formulările avute în vedere în actele normative și la posibilele variante de interpretare în practică a acestora, pentru că teoria cu practica în domeniul juridic sunt două chestii total diferite. Este nevoie de specialiști din toate domeniile în Parlament.

În ce comisie v-ați propus să activați?

În mod evident, aș face parte din Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din cadrul Camerei Deputaților.





Să intrăm puțin în concret. Care sunt proiectele pe care vă veți implica în cadrul echipei de parlamentari ai USR PLUS?

Fără penali în funcții publice este crezul USR PLUS. Pentru ca acest crez al USR să ajungă text de lege este nevoie de muncă în continuare în Parlamentul României, unde sper ca în următoarea legislatură să întrunim majoritatea necesară pentru trecerea acestui proiect prin Parlament.

Avem nevoie de o reformă și în alte domenii în cadrul Constituției României cum ar fi regândirea sistemului executiv și legislativ, pentru că România nu este nici republica parlamentară și nici republică prezidențială, fiind mai degrabă o republică semi-prezidențială care generează o serie de conflicte între puterea legislativă și puterea executivă și nu de puține ori între acestea și puterea judecătorească. Odată cu regândirea acestui sistem vom putea discuta și de reducerea numărului de parlamentari.

În altă ordine de idei, avem nevoie de o reformă legală și constituțională a Curții Constituționale. Problemele legate de CCR nu sunt noi. În ultima perioadă, treptat, CCR și-a arogat atribuții pe care nu le are, devenind un legiuitor pozitiv în condițiile în care cei care pot avea rolul de legiuitor pozitiv sunt Parlamentul și Guvernul prin delegare. CCR nu are și nici nu are voie să aibă competența să oblige legiuitorul într-un anumit sens, ci doar să stabilească dacă o lege sau o anumită parte din aceasta este sau nu constituțională. Consider că unele intervenții ale CCR din ultima perioadă sunt de natură de a afecta separarea puterilor în stat.

Regionalizarea și descentralizarea sunt proiecte care trebuie readuse în prim plan, și gândite în așa fel încât să existe un echilibru just între necesitatea păstrării veniturilor acolo unde au fost generate și necesitatea unei solidarități pentru a susține economic și zonele defavorizate.

Am înteles că aveți și proiecte proprii de inițiative legislativ. Ne puteți prezenta o parte din acestea?

Da, desigur. Cu titlu exemplificativ, intenționez să inițiez proiecte de lege pe următoarele domenii :

1. Insolvență și proceduri de prevenire a insolvenței – un domeniu în care activez și în care îmi pregătesc teza de doctorat, având propuneri de modificare legislativă concrete. Insolvența este un domeniu care poate nu prezintă interes public la prima vedere, dar care afectează fiecare antreprenor, fie că deține calitatea de debitor în cadrul procedurii, fie că deține calitatea de creditor. Totodată, sunt afectați angajații, statul și economia în sine în urma fiecărei proceduri de insolvență.

2. Debirocratizare – crearea unui sistem integrat național la care să aibă acces toate instituțiile publice din România pentru a elimina plimbatul de hârtii de la o instituție la alta. La ora actuala, în România, de cele mai multe ni se cere de către orice instituție, acte de la altă instituție sau autoritate publică, în condițiile în care ar putea exista un sistem integrat național pe fiecare domeniu, la care să aibă acces celelalte instituții pentru a evita plimbatul cetățeanului de la o instituție la alta. În mod subsidiar, dacă acest sistem integrat ar fi greu de implementat, în primă fază s-ar impune crearea cadrului legislativ pentru obținerea informațiilor și documentelor direct de către instituția în cauză de la cealaltă instituție care ar trebui să emită actul.

3. Antreprenoriat fără birocrație – unul dintre domeniile în care s-au propus modificări legislative de către USR și chiar adoptat o serie de măsuri, dar care poate fi încă mult îmbunătățit. Înfințarea și mai ales autorizarea unei societăți este un calvar pentru majoritatea antreprenorilor la început de drum. Formalismul excesiv și multitudinea de legi pe diverse domenii crează o dificultate multora dintre antreprenori în vederea obținerii avizelor, autorizațiilor și acordurilor necesare. Este nevoie de un cadru legislativ mult mai clar și de debirocratizarea întregului sistem de autorizare pe anumite domenii a antreprenorilor.

