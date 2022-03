„Investiți pentru a pune capăt tuberculozei. Salvați vieți!” – 24 Martie – Ziua Mondială de Luptă Împotriva Tuberculozei

24 martie 1882. Aceasta este ziua în care doctorul Robert Koch a anunțat că a descoperit bacteria care provoacă tuberculoza. Rezultatul obținut în acea zi a deschis calea cercetărilor pentru diagnosticarea și tratarea bolii considerată, până la acel moment, ca fiind una incurabilă.

24 martie ar trebui să fie nu doar momentul care a însemnat o cotitură importantă în medicină, ci și un semnal de alarmă cu privire la consecințele produse de această boală în domeniul sănătății publice, a impactului acesteia în plan social și economic, dar în același timp și un imbold pentru încurajarea eforturilor în vederea eliminării epidemiei de tuberculoză.

Tema Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Tuberculozei în acest an este: „Investiți pentru a pune capăt TB. Salvați vieți” (Invest to End TB. Save Lives). Mesajul are ca scop conștientizarea necesității de a investi mai multe resurse financiare pentru a intensifica lupta împotriva tuberculozei, și asta în condițiile în care pandemia de COVID-19 a pus în pericol progresul Strategiei „End TB” și asigurarea accesului echitabil la prevenire și îngrijire.

Deși eforturile conjugate la nivel mondial pentru combaterea tuberculozei au salvat aproximativ 66 de milioane de vieți din anul 2000 până în prezent, aceasta rămâne una dintre mai răspândite boli letale. În fiecare zi peste 4100 de persoane mor din cauza acestei maladii.

„În România, Ministerul Sănătăţii consideră tuberculoza o problemă majoră de sănătate publică şi, drept urmare, activităţile de combatere a acesteia, prevăzute în Programul Naţional de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT) – diagnosticul şi

tratamentul bolnavilor de tuberculoză, controlul contacţilor acestora, tratamentul preventiv, activităţile de informare, educare, comunicare – sunt gratuite. Asta în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Controlul Tuberculozei este o problemă globală de sănătate publică, iar atingerea ţintelor la nivel național presupune abordul multisectorial,

aducând laolaltă instituțiile statului – Ministerul Sănătății, PNPSCT, organizații știintifice, organizaţii internaționale, dar și organizaţii nonguvernamentale”, spune dr. Adriana Socaci – medic pneumolog coordonator tehnic județean PNPSCT.

Pentru atingerea scopului final – eliminarea tuberculozei ca problemă de sănătate publică până în anul 2050 (obiectivul strategiei End TB) – se impune implicarea întregii societăți, începând cu Guvernul României și instituțiile abilitate ale statului până la organizații nonguvernamentale, societatea civilă.

Comentarii

comentarii