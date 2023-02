Investiția austriacă uriașă în vestul țării, într-o fabrică de tractoare

O fabrică de tractoare care ar crea aproximativ 600 de locuri de muncă este pregătită să fie construită în localitatea arădeană Ghioroc, o investiție austriacă de 400 de milioane de euro, primarul comunei afirmând că documentațiile în vedere emiterii autorizației de construire sunt în lucru. Investiția a fost anunțată inițial în primăvara anului 2022 de către reprezentanții companiei austriece, care spuneau că primul tractor va ieși de pe linia de fabricație în octombrie 2023, însă lucrările la halele de asamblare ar urma să înceapă abia în acest an.

“Compania Syn Trac a reușit între timp să înființeze firma din România și ne-a transmis că lucrează în prezent la documentațiile care vor fi depuse la noi pentru a putea emite autorizația de construire. Inițial se spera că lucrările efective vor începe în această primăvară, dar mai este necesar timp pentru finalizarea tuturor documentațiilor. Sperăm ca anul acesta să înceapă lucrările, așa cum au promis investitorii, pentru că această investiție ar aduce dezvoltare nu doar comunei noastre, ci și județului”, a declarat pentru Agerpres primarul comunei Ghioroc, Corneliu Popi-Morodan.

Edilul a spus că fabrica va funcționa într-un parc industrial care este în curs de dezvoltare în Ghioroc, unde au fost anunțate alte trei investiții străine. “Vor mai exista un depozit regional de medicamente, care este în faza cea mai avansată de implementare, o fabrică de conserve și un service pentru vehicule de transport marfă. Parcul industrial va avea aproximativ 15 hectare”, a declarat primarul.

În aprilie 2022, managerul consorțiului de firme care ar urma să activeze la Ghioroc, Patrick Monac, declarase, în cadrul unei conferințe de presă, că în viitoarea fabrică se vor asambla anual circa 400 de tractoare, care vor fi vândute în special în Europa de Est. El spunea că primul tractor va ieșit de pe linia de asamblare în octombrie 2023.

“Producția din România va fi focusată pe toate țările de est ale Europei și pe Orientul Mijlociu. În acest an (2022 – n.r.) vom dezvolta și proiectul pentru fabrica de remorci și mecanisme hidraulice și cutii de viteză. Vor fi peste o sută de locuri de muncă în prima fază, iar în patru – cinci ani vom ajunge la 600 de locuri de muncă. Investiția va fi de peste 400 de milioane de euro, pe o suprafață de zece hectare. Avem deja o comandă de 1500 de tractoare, dintre care 40 pentru România”, declarase Patrick Monac. El precizase că aceeași companie produce în Austria tot în jur de 400 de tractoare pe an, cu un număr de 85 de angajați, în condițiile în care fabrica de acolo este una robotizată.

Patronul Syn Trac, Stefan Putz, declarase, în aceeași conferință de presă, că modelul de tractor care va fi asamblat la Ghioroc poate atinge viteza de 110 kilometri pe oră are capacități unice de lucru, beneficiind de tehnologii brevetate. “De 30 de ani construiesc mașini care se găsesc acum în toată lumea. Sunt și un mic inventator și am găsit ceva nou la aceste tractoare, care sunt unice. De exemplu, aceste utilaje nu au motorul în față, ca toate utilajele, ci sub podea, iar asta ne dă posibilitatea să facem legături cu mecanisme în față și spate. În 60 de secunde se face trecerea de la agricultură la lucrări comunale, la curățenie de păduri sau alte activități”, spunea Stefan Putz, conform profit.ro.

