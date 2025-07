Investiție chineză de 150 de milioane de euro, la Dudeștii Noi. Vor fi create 600 de noi locuri de muncă

În cursul săptămânii viitoare, reprezentanții Consiliului Județean Timiș se vor întâlni cu cei ai unei firme chineze, care dorește să ridice o nouă fabrică, la Dudeștii Noi. Deja prezentă în România, la Orăștie, compania Yongyi (Hainan) Investment Consulting Co. Ltd., un furnizor al celor de la Ikea, vrea să investească 150 de milioane de lei, care ar crea 600 de noi locuri de muncă.

„Săptămâna viitoare, pe data de 10 iulie, vine prima societate din China care vrea să investească 150 de milioane de euro aici în Timiș, mai exact la Dudeștii Noi. Este unul dintre furnizorii Ikea, care și-au manifestat dorința de a veni aici. Firma cu care ne vedem pe 10 iunie este o firmă care au deja un business, o mare fabrică în Orăștie, vor să se dezvolte și au găsit o oportunitate la Dudeștii Noi. E o investiție de 150 de milioane de euro și un plus de 600 de locuri de muncă. Nu cer nimic în plus, nu vor alte avantaje decât să investească.”, a declarat Alin Popoviciu, vicepreședinte CJT.

O altă investiție chineză ar putea ajunge în Timiș din partea Yunnan Construction and Investment Group, un puternic grup din domeniu din țara asiatică. Provincia Yunnan este înfrățită cu Timișul de zece ani de zile.

„A treia firmă de construcții din China, Yunnan Construction and Investment Group, și-au manifestat dorința de a veni și de a vizita județul Timiș. Am dori să-i prezentăm tot ceea ce noi dorim să facem aici. Este o firmă extrem de mare de construcții care face de la autostrăzi, clădiri zgârie-nori și absolut orice ce se poate. Ei au în lucru chiar un stadion de 60 de mii de locuri pe care-l construiesc în capitala Yunnanului și pe care-l termină într-un an și 8 luni de zile”, a completat Popoviciu.

