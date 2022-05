Investiție imobiliară de peste 5 miliarde de euro, din cartierul Timișoara Nord, blocată de arhitecții din echipa primarului Dominic Fritz

Propietarii de terenuri din zona de nord a Timisoarei, dezvoltatori imobiliari si persoane fizice care doresc sa-si ridice case familiale, au depus la Primaria Timisoara, sambata, 14 mai, o luare de pozitie publica, insotita de tabele cu semnaturi, in care se solicita administratiei orasului mai multa transparenta in elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana Timisoara Nord.

Acest demers vine la doar cateva zile dupa dezbaterea publica organizata in sala de consiliu a Primariei Timisoara, unde mai multi investitori – care au venit la intalnirea cu primarul Dominic Fritz si cu echipa sa de arhitecti – au fost anuntati ca nu vor putea sa inceapa lucrarile de construire pana cand nu-si vor construi drumurile dintre proprietati.

Drumuri publice trasate discret si in masterplan, dar care sunt imposibil de construit in absenta PUZ-urilor. Cu alte cuvinte, o investitie de peste 5 miliarde de euro, dupa cum au evaluat specialistii in materie, este blocata pe termen nelimitat, desi primarul Dominic Fritz tocmai s-a laudat electoral cu noul cartier al Timisoarei.

„Ambitia noastra este sa nu avem un cartier dormitor, ci sa dezvoltam zona, sa fie cel mai frumos nou cartier sau mai mult decat un cartier, cea mai noua zona frumoasa a Timisoarei. Prima versiune va fi pusa in dezbatere publica si ne vom consulta cu proprietarii de terenuri si dezvoltatorii imobiliari din aceasta zona. Vrem sa ne asiguram inca de acum ca timisorenii care isi vor construi case aici sau isi vor cumpara apartamente vor avea acces facil la toate serviciile publice, dar si la zone de recreere sau de practicare a sportului”, spunea, in urma cu cateva zile, primarul Dominic Fritz.

Doar ca, in cel mai autentic stil mioritic, pe care germanul Fritz se pare ca l-a preluat din mers, una se vorbeste, alta se intampla in realitate. Cu mici exceptii, adica firmele de casa ale USR-istilor aflati la butoanele Primariei Timisoara, nimeni nu poate construi in cartierul Timisoara Nord, invocandu-se necesitatea ca fiecare proprietar sa cedeze o bucata de teren pentru trasarea drumurilor de acces, procedura cadastrala care intra in lista de obligatii a dezvoltatorilor si a persoanelor fizice care-si vor construi case familiale.

„Am participat la dezbaterea publica, de saptamana trecuta, si n-am inteles nimic. Doar faptul ca nu vom putea incepe sa construim, intrucat nu avem drum de acces. Am explicat ca exista drum, altfel nu am putea ajunge la propietatea noastra, insa refuzul lui Fritz este foarte clar: nu aveti drum, nu construiti!

Am cumparat terenul in urma cu 4 ani, cand motorina era la jumatate de pret fata de cat este acum. Probabil, va mai dura ceva timp, pana cand administratorii orasului vor intelege ca tin pe loc a investitie de peste 5 miliarde de euro, valoarea constructiilor care stau sa inceapa in noul cartier de peste 1000 de hectare din nordul Timisoarei.

Este posibil ca oamneii cu bani sa nu mai astepte, sa-si vanda parcelele si sa caute alte oportunitati de investitii”, a declarat proprietarul unui teren de casa, care a aflat ca, desi detine un aviz de oportunitate emis de Primaria Timisoara, nu poate merge mai departe cu investitia imobiliara, conform impactpress.ro.

Revenind la protestul simulat in luarea de pozitie publica, depus, sambata, la Primaria Timisoara, acesta a fost inregistra in termen, chiar cu o zi inainte de expirarea perioadei de contestare, iar proprietarii de terenuri spera intr-o rezolvare amiabila a situatiei, pentru a nu se mai ajunge in instantele de judecata.

„In numele grupului de proprietari de terenuri aflate in zona afectata de Strategia de Dezvoltare Urbana Timisoara Nord, ne exprimam dreptul de a lua pozitie in legatura cu demersul Administratiei de elaborare a Strategiei Zonale.

Adresam aceasta cerere atat catre Directia de Urbanism din cadrul PMT cat si catre Primarul Municipiului Timiosara si Consiliului Local Timisoara ca factor de decizie implicat.

Consideram urmatoarele:

Documentatia prezentata este insuficient detaliata la nivel de Masterplan, pentru a putea produce schimbari reale in zona: la nivel de trasee de circulatie nu apar gabarite, categorii de importanta a strazilor aratate si a intersectiilor, aceste detalii fiind necesare Administratiei sa se ghideze in activitatea de aprobare a Planurilor Urbanistice Zonale ce sunt in curs de aprobare, dar si a celor ce vor urma.

Documentatia prezentata are omisiuni in etapa de fundamentare (Planuri existente), ne referim la HCL nr. 75/2009 aprobata in zona, care este incomplet reprezentata si studiata.

Documentatia prezentata NU REGLEMENTEAZA ZONA. Acest fapt il consideram defavorabil, deoarece pastreaza zona in situatia imposibilitatii realizarii unei dezvoltari unitare.

Documentatia prezentata detaliaza Calea Torontalului, insa prezinta putine interventii in Zonele de Vest (triaj CFR) si de Sud (PIata Mehala, str. Locotenent Ovidiu Balea).

Documentatia nu prezinta o dezvoltare preconizata in ceea ce priveste timpul de realizare sau categoriile de costuri implicate; aceste capitole determina PREDICTIBILITATEA PIETEI, un aspect de o importanta covarsitoare in planificarea urbana.

Pentru toate cele mentionate mai sus, solicitam in scris o planificare mai riguroasa, mai bine argumentata si drept urmare mai DURABILA care sa serveasca Orasului Timisoara pentru anii ce vor veni”, a transmis reprezentantul grupului de proprietari, conform impactpress.ro.

