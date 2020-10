Ioan Gârboni, directorul Filarmonicii Banatul, internat la ATI cu COVID-19

Directorul Filarmonicii Banatul din Timişoara este internat pe secţia ATI de la Spitalul Victor Babeş din Timişoara, cu coronavirus.

În urmă cu două săptămâni, apropiaţi ai managerului filarmonicii spuneau că acesta are COVID, dar că nu este grav. În ultimele zile, starea lui de sănătate a necesitat internarea pe secţia de ATI, pentru că îi scăzuse semnificativ cantitatea de oxigen din sânge. Acum, potrivit surselor medicale, starea sa este “stabilă şi îmbunătăţită”, sperându-se în revenirea lui pe secţia de pneumologie.

Ioan Gârboni are 63 de ani şi lucrează în filarmonică de aproape 40 de ani.

Dorel Iuga, președintele sindicatului din Filarmonica Banatul Timișoara: ”Îl avem pe directorul nostru internat la ATI, la Spitalul Victor Babeș. El a fost confirmat cu COVID, în urmă cu două săptămâni. Noi am făcut o adresă din partea sindicatului și am întrebat ce măsuri s-au luat, pentru a fi protejați angajații. Eu sper să nu mai fie alte persoane din filarmonică infectate. Ni s-a transmis că și-au făcut toți testul care au fost în apropierea lui, a lui Gârboni, și se pare că nu au mai găsit pe nimeni, dar eu nu am văzut nimic scriptic. Domnul director trebuia să își facă testul săptămâna aceasta că se simțea mai bine și să revină la muncă, dar nu era normal așa, îți faci testul și îți dă aviz DSP-ul dacă ai voie să intri în comunitate, printre colegi la serviciu. Am aflat azi, 12 octombrie, că de duminică seara se află în terapie intensivă, la spital”.

Comentarii

comentarii