Ioan Munteanu, candidatul PSD la Primăria Liebling: Continuăm procesul de modernizare a comunei (P)

Domnule Munteanu, ați hotărât să candidați pentru un nou mandat de primar al comunei Liebling. Ce v-a făcut să luați această decizie?

Candidez pentru un nou mandat de primar al comunei Liebling pentru continuarea proiectelor aflate în derulare dar și pentru accesarea de noi proiecte care să vină în sprijinul comunității. Am fost mereu aproape de oameni, le-am ascultat părerile și preocupările, le-am identificat nevoile și am încercat de fiecare dată să vină cu cele mai bune soluții. Consider că în momentul de față comuna noastră este pe drumul cel bun și are nevoie de stabilitate pentru a continua acest proces de dezvoltare și modernizare.

Care ar fi principalele obiective pentru viitorul mandat?

Programul pentru viitorul mandat include mai multe obiective precum înființare distribuție gaze naturale în orașul Ciacova, comuna Liebling, comuna Jebel și comuna Ghilad, modernizarea străzilor în comuna Liebling, asfaltarea drumului comunal DC 166, comuna Liebling (între Liebling și Cerna), asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan, asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- puncte de reîncărcare vehicule electrice, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ și unităților conexe, construirea unei Grădinițe cu 6 grupe cu Program Prelungit în regim P+2E în localitatea Liebling, extinderea sistemului de supraveghere video în vederea creșterii siguranței în comuna Liebling, introducerea gazului metan în localitate – până la momentul actual s-a semnat asocierea între cele patru localități membre, refacerea canalului principal de colectare din comuna Liebling, extinderea canalizării în sat Iosif și sat Cerna. Acestea sunt doar o parte din proiectele pe care le vom implementa în viitorul mandat și care vor îmbunătăți viața cetățenilor comunei Liebling.

Cum vedeți colaborarea cu Consiliul Județean Timiș, instituție pentru președinția căruia candidează liderul partidului dumneavostră, Alfred Simonis?

Sprijinul pe care Consiliul Județean Timiș îl poate acorda UAT-urilor este foarte important pentru comunități, deoarece ajută la dezvoltarea comunelor. Sunt convins că vom lucra foarte bine împreună pentru că președintele Simonis este foarte implicat și a ajutat foarte multe primării, din postura de președinte al Camerei Deputaților. Având aceste exemple concrete, pot spune cu certitudine că din viitoarea sa postură, de președinte al Consiliului Județean Timiș, va putea sprijini și mai mult proiectele comunei Liebling.

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – Organizația Județeană Timiș

Executat de Societatea Logos Consulting SRL

CUI mandatar financiar coordonator 21240002

