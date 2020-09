Ioan Nasleu, șeful de la Piețe SA, către Nicolae Robu: „homosexualii de la USR vor să pună la Piețe un pierzător de la Peciu”

Pierderea alegerilor locale de către Nicolae Robu a adus disperarea în clica fostului primar. În primărie și în societățile subordonate se fac crize de nervi, se tremură și se caută cu disperare ”relații” în tabăra câștigătoare. Unul dintre cei care are multe probleme pe conștiință, Ioan Nasleu, șeful de la Piețe SA, fost consilier și partener de concedii a lui Nicolae Robu, a postat pe Facebook un mesaj de avertizare adresat fostului edil. Într-un limbaj demn de interlopii cu care este prieten, Nasleu consideră că eu o sa fiu lângă Robu necondiționat, iar „homosexualii de la USR vor să pună la Piețe un pierzător de la Peciu”.

”O să fie tot mai puțini lângă dumneavoastră Domnule Robu, eu am fost un pic marginalizat, cu contribuția unei persoane din primărie, care are o relație secretă cu un potențial candidat la un post de Vice, acum acest mesaj e nesimnicativ, dar o să îi dați valoare mai încolo, eu o sa fiu lângă d-voastră necondiționat, nu o să curtez USR, ca și câțiva din grupul asta. O să mă certați ca de obicei, influențat fiind, dar voi fi lângă d-voastră, iar cei de pe grup, se știu ei… să mă contrazică. Ms eu am caracter, nu mă dezic… homosexualii de la USR, vor să pună la Piețe un pierzător, de la Peciu, proștilor, am un concurs luat, amatorilor… o să plătiți… eu am fost senator, am căzut, am fost secretar de stat, am căzut… dar m-am ridicat de fiecare data, cei ce mă cunosc, știu🙏 Ptr. cârcotași, NU am făcut nici o ilegalitate”, a scris Ionuț Nasleu, pe pagina sa de Facebook.

