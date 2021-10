Ioan Turnea practică legumicultura cu pasiune de aproape 30 de ani

Ioan Turnea locuiește în Sacoșu Turcesc, la 20 de km de Timișoara, și practică legumicultura cu succes de aproape 30 de ani. Acum are șase solarii unde cultivă mai multe soiuri de roșii, dar și ardei kapia și gogoșari, vinete clasice și albe, varză sau conopidă și chiar căpșuni și răsaduri primăvara. Turnea este și apicultor. Are 30 de familii de albine. ”Dacă ai pasiune și cunoștințe, poți să urmezi legumicultura, dar dacă nu ai, nu are rost să te apuci, fiindcă nu vei reuși să faci nimic. E o muncă titanică, iar bani nu se prea fac, fiindcă trăim în România, din păcate”, este de părere Turnea.

Unul dintre cei mai căutați hibrizi de către consumatori este Pink Sky F1 cu fructe de culoare roz la maturitate, produs de institutul din Hazera Israel. Roșiile au greutăți cuprinse între 260 și 280 grame și au gust foarte bun, dar succesul pe care îl are hibridul, Sacher F1, nu îl întrece nimeni. Acesta este făcut de institutul Yuksel Seed din Turcia. E un hibrid de tomate destinat culturii din sere și solarii și produce fructe de culoare roșie – maronie sau așa numitele roșii negre. La maturitate fructul are o greutate de 150 grame, cu o aromă și un gust deosebite. ”Deși sunt de culoare închisă spre negru, sunt foarte scumpe, iar roșia are un conținut foarte mare de lycopen, față de alte soiuri. În plus ajută și la scăderea glicemiei. Deci au și efect terapeutic. La acestea am un feed-back extraordinar de la clienți. Am coadă…!”, spune Turnea. El mai cultivă an de an un soi mai vechi, Aurora, care face fructe de peste 250 de grame, doi hibrizi, Moldoveanu și Oltena, omologați de Agrosel, Câmpia Turzii, dar și Tiger, făcut tot de institutul Yuksel Seed din Turcia, și TomTim – un soi omologat de banca de gene de la USAMVB Timișoara. “De la ei am semințele, mi le-a dat domnul profesor Șumălan”. De obicei, omul cumpără semințele de la magazinele de profil de pe internet. ”Le comand telefonic și mi le trimit acasă în pachet. Păstrez numai semințele de la soiurile stabilizate genetic”, spune legumicultorul. Turnea se mândrește și cu Valahia F1 și Daciana F1, doi hibrizi de ardei care atunci când ajung la maturitate capătă culoarea roșie, dar și cu soiul de castraveți Sirete tot de la Agrosel.

În mod surprinzător, Ioan Turnea nu are probleme cu desfacerea produselor, ci cu dăunătorii. “Vând în piața din calea Lipovei din Timișoara, dar și direct de acasă la clienți sau pe internet și chiar en-gross. Lumea are nevoie de legume și miere, mai ales dacă sunt de calitate, iar oamenii mă cunosc că sunt de încredere și le ofer produse foarte bune. Așadar nu am probleme cu vânzarea, ci cu dăunatorii”, decretează Turnea. De aceea el vrea să facă ușor conversia legumelor spre bio, pentru a scăpa de insectele distrugătoare, deși e un proces foarte dificil. De exemplu, după un atac masiv de afide, cum se întâmplă an de an, apare o ciupercă numită fumagina negricioasă pe frunzele legumelor, care este dificil de combătut. Afidele lasă o secreție dulce pe plante, care atrage furnicile, dar și albinele, fiindcă pe baza ei fac mierea de mană. Fumagina apare în general primăvara și toamna și este ulterioară atacurilor de către afide. “Zici că sunt afumate frunzele. Dacă nu faci tratament, nu mai scapi de afide, oricum nu prea mai poți să le omori chimic, dar eu am gasit soluția: săpunul (detergentul) lichid de vase care face o treabă excelentă. Omoară afidele!”, spune apicultorul-legumicutor. Astfel, el pune 200 ml de detergent de vase, la 10 litri de apă și stropește bine planta. Are un efecte foarte eficient și nu e dăunător nici pentru legume nici pentru om, cum nu este dăunător pentru om nici la spălatul farfuriilor. ”Pur și simplu dizolvă fumagina și atacă afidele, le provoacă o iritare și în cîteva zile mor. Științific este dovedit că le distruge epiderma. Nu că ar fi toxic pentru ele”, explică omul. Însă cea mai periculoasă insectă este tuta absoluta sau molia tomatelor, cel mai nou dăunător apărut în agricultura din România. Aceasta devorează planta în întregime, iar pe piață nu există un produs capabil să o omoare. A fost o substanță, Reldan, dar acum este scoasă, iar ceea ce există nu distruge adultul de molia tomatelor, ci numai o parte din larve. Cele rămâse devin adulte și depun iarăși mii de ouă numai într-o zi. ”Din această cauză, am atacuri foarte mari de tuta absoluta. În proporție de 30 % din plante sunt distruse, iar roșiile care reușesc să se maturizeze sunt viermănoase. Larva intră în fruct și putrezește în interior. Adesea găsesc ciorchine întregi pe care trebuie să le tai cu foarfeca și să le arunc”, explică Ioan Turnea.

