Ionuț Nasleu, fostul șef al piețelor din Timișoara, amenință și înjură o angajată

Fostul director general al piețelor din Timișoara a fost înregistrat în timp ce umilea o angajată. Ioan Nasleu o bănuia pe femeie că a furnizat presei înregistrări în care își amenința subordonații că le va dezvălui public relațiile extra-conjugale.

Cercetat sub control judiciar într-un dosar în care ar fi şantajat niște jurnalişti, fostul şef al societăţii de Pieţe din Timişoara ar putea fi acuzat şi de şantajarea unei foste subalterne. Nasleu a fost înregistrat spunându-i femeii că „o să apară în ziar că este o curvă”.

Luni, 22 februarie, cu o zi înainte de a fi demis de Consiliul de Administraţie al Societăţii Pieţe SA Timişoara, Ioan Nasleu a fost înregistrat cum o şantajează și o jignește cu un limbaj incalificabil pe o subalternă. Acesta o bănuia pe femeie că a dat presei o înregistrare în care apare ameninţându-i pe subalternii care l-au reclamat că bea în timpul serviciului.

Redăm în continuare o parte din înregistrarea în care Ionuț Nasleu o jignește pe respectiva angajată.

”Pune telefonul pe rec, că tot faci înregistrările. Fritz (Dominic Fritz, primarul Timișoarei, n.a.) a acceptat – tot consiliul meu rămâne. Tu o să apari în ziar că ești o curvă, amanta lui Marius. Astăzi apari în ziar, cu înregistrările tale cu tot, muisto. O să pari că ești o curvă. Pune pe rec să audă bărbatul tău că ești curva unui țigan cu zece clase. Pune pe rec. Nu mai umbla în acte. S-a acceptat ce am vrut eu – tot eu o să conduc, proasta p..lii. Pune pe rec. Pune pe rec să mai dai la presă că ești proastă, că ești amantă de țigan cu zece clase. (…) Fritz a acceptat ce am zis eu – ați rămas ca niște proști, și tu și țiganul tău, proasto. (…) Proasta dracului că te mut. Tot a rămas cum am dorit eu. Ați făcut degeaba, ați dat înregistrări la presă. Ați luat-o la colțul gurii. Nu mai fă pe proasta, du-te dracu că te-am prins aici, proasto, când înregistrai și nu recunoști. Proasto, pune pe rec, înregistrarea de la tine că am luat camerele când a dat poziția, că am pus camere acolo. Ești o proastă, tu înțelegi că nu ești mai șmecheră ca mine? Pune pe rec – te f..ți cu un țigan. Ești cea mai proastă, facultate la zece clase. Na, ca să vezi cât ești de proastă. Să umbli prin acte și tot proastă vei rămâne. Pune pe rec că ești o proastă, proasta societății”, a urlat Ionuț Nașleu.

