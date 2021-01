Ionuț Șarpe, interlopul care teroriza locuitorii din Șag, săltat de mascați, în urma unei plângeri pentru hărțuire și șantaj, depusă de o tânără din Arad

Unul dintre cei mai periculosi tineri din comuna Sag, localitate aflata la periferia municipiului Timisoara, a fost saltat de mascatii de la Actiuni Speciale, joi seara, 28 ianuarie, in urma unei descinderi in forta efectuata la domiciliul sau. Operatiunea a fost executata de politisti de la Serviciul Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis, impreuna cu colegi de la Sectia 1 Rurala Arad, care au pus in executare un mandat de retinere emis de procurori, in urma unei plangeri depuse la politie de o tanara din Arad.

Aceasta a reclamat faptul ca, in ultimele trei luni, ar fi primit circa 5000 de mesaje de la Ionut Sarpe, interlopul din comuna Sag, in care era amenintata sa achite o asa-zisa datorie in valoare de 5.000 de euro, bani reprezentand costul unei lucrari de constructie pe care agresorul i-ar fi efectuat-o in gospodarie.

Ionut Sarpe s-ar fi decis, in urma cu cateva zile, sa recupereze banii si, ajutat de cativa tigani din Deta, s-ar fi deplasat la Arad pentru a recupera banii. Este acuzat de amenintare, hartuire si santaj, infractiuni pentru care risca pana la 7 ani de inchisoare.

Reamintim ca, anul trecut, Ionut Sarpe i-a amenintat pe consilierii locali din Sag, intr-un mesaj video dement postat pe reteaua de socializare a comunei.

