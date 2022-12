”Ipocrizia și populismul – la rang de virtute!!!” Ilustrul Ion IC Brătianu, unul dintre întemeietorii României Mari, ignorat de autoritățile din Timișoara

”Ipocrizia și populismul – la rang de virtute!!!” – avertizează Sorin Anghel pe facebook, joi 1 decembrie, cu prilejul Zilei Naționale a României. De ce?

”Am auzit astăzi in discursul oficialităților (cu ocazia Zilei Naționale) cum se întreceau în a elogia eroii neamului românesc. Până aici totul este foarte frumos. Domnilor, ceea ce am văzut astăzi în Parcul Brătianu m-a revoltat la maxim. Degeaba rostești discursuri pompoase pline de populism dacă in realitate nu dai doi bani pe respectarea simbolurilor naționale așa cum este și ilustrul Ion IC Brătianu.

Culmea e ca unul dintre cei care au vorbit astăzi este responsabil de modul cum este gospodărit orașul. Știți voi cine! Acum sa va spun puțin cine a fost Ion IC Brătianu poate învăța si unii ceva de la aceasta personalitate marcanta din istoria României.

Ion IC Brătianu a ocupat următoarele funcții in statul Roman:

Prim-ministru

9 ianuarie 1909 – 10 ianuarie 1911

16 ianuarie 1914 – 9 februarie 1918

14 decembrie 1918 – 1 octombrie 1919

17 ianuarie 1922 – 30 martie 1926

22 iunie 1927 – 24 noiembrie 1927

Ministrul Apărării Naționale

4 ianuarie 1914 – 14 august 1916

19 ianuarie – 19 aprilie 1922

Ministrul Afacerilor Externe

29 noiembrie 1918 – 26 septembrie

21 iunie – 24 noiembrie 1927

Ministrul de Interne

12 martie 1907 – 5 decembrie 1909

6 februarie 1910 – 28 decembrie 1910

30 octombrie 1923 – 27 martie 1926

Ion I.C. Brătianu a fost de cinci ori președinte al Consiliului de Miniștri, mai mult decât oricine altcineva

Ion IC Brătianu a jucat un rol decisiv in Marea Unire de la 1918.

Premii:

Ordinul Vulturul Alb

Partid politic Partidul Național Liberal

Ideologie:

Antisemitism

Naționalism românesc

Liberalism economic

Conservatorism naționalist

Studii:

Alma mater École Polytechnique

Profesie:

Inginer

Ion IC Brătianu a fost personalitate care a marcat decisiv Marea Unire de la 1918.

Ion I.C. Brătianu a fost de cinci ori președinte al Consiliului de Miniștri —mai mult decât oricine altcineva, de trei ori ministru de interne, de două ori ministrul al apărării naționale și de două ori ministru al afacerilor externe.

Ion I.C. Brătianu: „Politica e ceva grav, grav de tot. Ai în mâna ta viaţa şi viitorul ţării tale.”

Pozele pe care le voi prezenta arată de fapt realitatea despre cum si cât respecta unii istoria si personalitățile statului Roman.

Asta e REALITATEA frați romani, acesta este respectul de care se bucura înaintașii noștri, în Timișoara de astăzi!

In fine, LA MULȚI ANI, ROMANIA!” – spune Sorin Anghel.

