Irina Rimes va concerta în Parcul Crăciunului de la Muzeul Satului Bănățean

Cel mai așteptat moment al acestui sfârșit de săptămână, în Timișoara, este concertul artistei Irina Rimes care va urca pe scena de la Muzeul Satului Bănățean, sâmbătă, 18 decembrie, în cadrul Parcului Crăciunului. În deschiderea evenimentului va avea loc un nou spectacol de lasere, iar atmosfera muzicală va fi asigurată de artiști locali și de Event Sound DJ (DJ IST și Gabriel Todasca).

Intrarea este gratuită, iar accesul se face în baza certificatului verde sau a unei adeverințe care atestă rezultatul negativ pentru Covid-19.

Cel de-al treilea weekend al Parcului Crăciunului începe vineri, 17 decembrie, o zi de doliu pentru eroii care și-au pierdut viața la Revoluția din 1989. Vom păstra programul în surdină, iar după ce apune soarele, de la ora 19, va avea loc un moment muzical-literar în amintirea martirilor. Cu ajutorul Bibliotecii Județene Timiș, publicul va asista la o „lectură aprinsă”, partitură interpretată la lumina lumânărilor. Va fi chitară și text, muzică și literatură, recital și testimonial, cu Marius Iacovania drept invitat special.

La fel ca în weekend-urile trecute, sâmbăta, programul Parcului Crăciunului cuprinde spectacole, ateliere creative și multe ocazii de joacă pentru copii. Familiile sunt așteptate la „Veselie la cutie”, un spectacol marca Merlin, cel mai iubit teatru pentru copii din vestul țării, iar familiile mai aventuroase pot încerca traseul Decathlon, patinoarul și mașinuțele tamponabile, toate gratuite. Etnia bulgară va fi prezentă cu muzică, dans și prezentare porturi populare, iar lăsarea întunericului va permite aprinderea focului pentru un spectacol inedit de jonglerii. La Ponton Lounge va fi petrecerea tematică Take Off Winter Edition by ESD, într-un decor iluminat special.

Duminică, 19 decembrie, în cadrul Ignatului, o echipă a Direcției de Sănătate Publică Timiș va pregăti peste 300 de porții din cel mai delicios gulaș la ceaun, acestea urmând a fi oferite gratuit, alături de alte produse tradiționale de porc pregătite într-una dintre curțile unei căsuțe etnice. Inițiativa coordonată de Dr. Flavius Cioca, directorul DSP Timiș, este menită să încurajeze voluntariatul pentru comunitate și să aducă instituția mai aproape de publicul timișorean. Ziua de duminică va reuni ansambluri cunoscute la nivel județean care vor performa de-a lungul zilei la scena principală a Muzeului Satului Bănățean.

Finanțat de Consiliul Județean Timiș, Parcul Crăciunului este o sărbătoare a comunității timișene la care își aduc aportul șase instituții de cultură: Muzeul Național al Banatului, Muzeul Național de Artă Timișoara, Muzeul Satului Bănățean Timișoara, Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”, Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș, împreună cu Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”. În eveniment este implicată și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului, alături de Centrul Multifuncțional Bastion și Biroul de Cultură al Consiliului Județean Timiș.

Parcul Crăciunului este deschis de marți până duminică, între orele 11.00 – 22.00, în perioada 4 – 23 decembrie 2021, mai puțin în zilele de luni. Aleea comercianților este deschisă de la ora 17:00 în timpul săptămânii și de la ora 15:00, sâmbăta și duminica. Patinoarul, caruselul și trenulețul sunt gratuite și accesibile de marți până duminică, între orele 11:00 – 21:00.

Programul complet al evenimentului cu orele aferente poate fi găsit pe www.parculcraciunului.ro.

