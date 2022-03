ISJ Timiș: ”Nu mai sunt unități de învățământ online din cauza Covid19, în județ!”

Inspectoratul Școlar Județean Timiș atrage atenția, miercuri 2 martie, că în sistemul de învățământ din județ nu mai sunt unități online din cauza Covid19.

Totuși, mai există școli cu activitate online în totalitate sau parțial, din cauza șantierelor sau se lucrează la sistemul de termoficare.

E vorba de 4 unități de învățământ: Colegiul Tehnic ”I. C. Brătianu” – Timișoara – șantier – 28 clase in online. In format fizic sunt clasele a XII-a, clasele a IX-a – liceu si a IX-a învățământ profesional

Colegiul Tehnic ”Emanuil Ungureanu” – Timișoara – șantier – 21 de clase sunt online. Clasele a XII-a sunt în format fizic.

Școala Gimnazială ”Rudolf Walter” – Timișoara – 9 clase online – situație termoficare

Grădinița cu Program Săptămânal ”Rudolf Walter” – Timișoara – 2 grupe online – situație termoficare

În ceea ce privește formațiunile de studiu în online, există 74 de clase-grupe cu un total de 2.807 elevi/preșcolari (2927 elevi/preșcolari în raportarea precedentă), din care în Timișoara, sunt 70 formațiuni de studiu cu 2.705 elevi / preșcolari – a explicat prof. Marin Popescu, inspector șef al ISJ Timiș, miercuri 2 martie 2022.

