Istoria Ruletei și informații mai puțin știute despre vestitul joc de origine franceză

Ruleta este unul dintre cele mai populare jocuri de masă din cazinouri. A ajuns să fie îndrăgit de tot mai mulți jucători pentru că oferă o șansă mare de câștig și o varietate de moduri în care se pot face pariurile. Este un joc dinamic, care ține în proporții mari de hazard. Nu este un joc individual, însă pariurile sunt independente.

Prima masă de ruletă a fost creată de un fizician, inventator și matematician francez pe nume Blaise Pascal. Inițial, Pascal nu încerca să inventeze un joc de cazino. Istoria ruletei începe în 1655, când fizicianul Pascal a încercat să inventeze o mașină cu mișcare perpetuă. Se dorea o mașină care să funcționeze mereu fără energie din sursă exterioară. Însă legile fizicii spun că este imposibil de realizat așa ceva, dar Pascal a încercat să sfideze fizica.

Din eșecul ambiției lui a rezultat unul dintre cele mai populare jocuri de noroc din cazinouri, din toate timpurile.

Ruleta a apărut în Franța, dar a migrat spre Statele Unite la începutul secolului al XIX-lea. Americanii nu erau mulțumiți de ruleta franceză, care are un zero și o regulă la partage, și au adăugat cele două zone de zero, ceea ce a crescut marja de câștig a casei de la 1.35% la 5.26%. Astfel a apărut ruleta americană. Există și mini ruleta cu marjă de câștig între 3.85% și 7.69%.

Ruleta este un joc de cazino numit după cuvântul francez care înseamnă roată mică. Jucătorii pot alege să plaseze pariuri pe un singur număr, diferite grupări de numere, culorile roșu sau negru, indiferent dacă numărul este impar sau par, sau dacă numărul este în categoria (19-36) sau în categoria (1 –18).

Pentru stabilirea numărului câștigător, un crupier învârte roata într-o direcție, apoi dă drumul la o minge în direcția opusă în jurul unei piste circulare înclinate care rulează în jurul marginii exterioare a roții. Mingea își pierde din elan și într-un final cade într-unul dintre buzunarele colorate și numerotate ale roții. Atât de simplu!

Odată cu dezvoltarea cazinourilor online, ruleta online a început să câștige tot mai mult teren în rândul pasionaților de jocuri de noroc. Se poate practica ruleta europeană, americană, franceză și toate celelalte tipuri de ruletă online, indiferent de locul în care vă aflați. Cazinourile online au cele mai bune și diversificate jocuri de ruletă.

La prima vedere, ruleta pare înșelător de simplu și totuși greu de stăpânit. Este un joc care etalează straturi de complexitate pe măsură ce îl studiezi și descoperi mai mult.

Aveți impresia că jocul la ruletă este despre urmărirea unei mingi care se învârte în jurul unei roți în timp ce pariați la întâmplare jetoane pe diferite secțiuni ale mesei? Vă înșelați!

Puteți juca ruleta la întâmplare, dar jucătorii profesioniști știu mult mai multe de atât. Jucătorii cu experiență știu că există un mod corect și un mod greșit de a aborda ruleta.

Există câteva reguli de bază pe care este recomandat să le știe orice jucător. Totodată, există și o serie de modalități de a paria. S-a dovedit că nu există un sistem matematic pentru ruletă care să funcționeze și să aducă profituri garantate.

Totuși, în istoria jocului de ruletă, au fost practicanți care au câștigat foarte mulți bani. În puține cazuri, ce-i drept, jucătorii au putut depista imperfecțiunile ruletei și ale roții, observând un tipar al zonelor pe care pica bila și astfel au putut profita pentru a câștiga.

În concluzie, ruleta pare a fi un joc ușor și cu numeroase posibilități de câștig. Ruleta franceză este cea mai profitabilă pentru jucători, în schimb mini ruleta este cea mai păguboasă. Ruleta europeană este cea mai des întâlnită în cazinouri. Nu căutați să învățați scheme matematice, ci doar regulile de bază ale jocului și creionați-vă propriile strategii de pariere. Pariați responsabil!

Comentarii

comentarii