Iulius Town deschide sezonul reducerilor de până la 90% cu Black Friday!

Vânătorii de reduceri și pasionații de achiziții inteligente au acum de unde alege pentru că Iulius Town a pregătit reduceri de până la 90% la o gamă extinsă de produse din categoriile îmbrăcăminte și încălțăminte, cosmetice și parfumerie, bio și medical, articole sport, telefonie mobilă și accesorii, articole pentru copii și entertainment, food, servicii și, bineînțeles, electronice și electrocasnice. Fii printre primii care află ce branduri au promoții, consultând catalogul online!

Nici bine nu a început luna noiembrie și deja te gândești cum poți profita de cele mai bune oferte la brandurile tale favorite? Din fericire, Black Friday e aici cu propuneri interesante și promoții de nerefuzat.

Brandurile de fashion te așteaptă cu reduceri de până la 70% la articole din colecțiile actuale, cât și la piesele care nu trebuie să îți lipsească sezonul acesta din garderobă. Peek&Cloppenburg, Reserved, Terranova, Tom Tailor, Motivi, Seroussi, Antoni Zeeman, Deluka, Poema sunt o parte dintre retailerii care te așteaptă să descoperi promoțiile de Black Friday. Asortează-ți ținuta și cu o pereche de pantofi eleganți sau comozi, care acum sunt la promoții de până la 70%, la Anna Cori, CCC, Tezyo, Ecco Shoes, Gryxx și Xara Shoes.

Sigur vei avea nevoie de ținute pentru seri relaxante de sărbători la cabană, de look-uri pentru petrecerile glam de Revelion sau de o achiziție must-have pentru întâlnirile memorabile de sfârșit de an. Și cum nicio ținută nu e completă fără accesoriile potrivite, Be in Time, Bijuteria Gia și Jubile afișează reduceri de până la 50% la o selecție de produse, iar tu poți găsi de la bijuterii cu forme inspirate de natură și până la produse de sezon.

Dacă ești în căutare de articole sportive, care să îți ofere, atât confort, cât și siguranța necesară atunci când urci pe munte sau ieși la o plimbare prin natură, ori pentru practicarea unui sport, brandurile de profil te așteaptă cu oferte. 4F, Adidas, Buzz, Helly Hansen, Hervis Sports, Intersport și Sport Vision ți-au pregătit promoții de până la 70%.

Definește-ți ritualul de îngrijire cu esențele și formulele produselor de la Cupio, MAC, Pro Beauty, Pupa Milano, Yves Rocher, Kiehl`s pentru că vei găsi promoții și reduceri de până la 50%. La Xpert Beauty și Momirov Cosmetics ai oferte de până la 70%.

După o sesiune de shopping intensiv, cei mici și cei mari deopotrivă se pot bucura de promoții la mese delicioase la Mado. Oferte sunt și la Emag, Lensa, Nespresso, Nobila Casa, Nomasvello și alte branduri din Iulius Town.

Black Friday va avea loc și în următoarele weekenduri din această lună, iar pentru a te bucura din plin de toate ofertele, Iulius Town îți pune la dispoziție catalogul online.

Comentarii

comentarii