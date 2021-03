Iulius Town își modifică programul. În weekend, funcționează hypermarketul Auchan, farmaciile, curățătoriile, pet shop-ul, fast-food-urile și restaurantele în regim take-away și delivery

Solidaritate, înțelegere, grijă și empatie sunt cuvintele la care ne gândim cu toții când vorbim de protejarea sănătății noastre și a celor din jur. Iulius Town continuă să fie alături de timișoreni, iar în următoarele două weekend-uri, 13 – 14 martie și 20 – 21 martie 2021, vor fi deschise doar magazinele de strictă necesitate. În timpul săptămânii, de luni până vineri, toate magazinele din Iulius Town sunt deschise în intervalul orar 10.00 – 20.00.

În weekend-urile 13 – 14 martie și 20 – 21 martie 2021, în Iulius Town funcționează doar locațiile de strictă necesitate, în contextul noilor măsuri impuse de autorități.

Hypermarketul Auchan este deschis în intervalul orar 07:00 – 20.00, iar dacă ai nevoie de medicamente, trebuie să știi că farmacia Help Net de la demisolul Iulius Mall te așteaptă de la 10.00 până la 20.00, pe când cea de la parter funcționează între orele 08.00–20.00. Sensiblu are și ea program de weekend, între orele 12.00 – 20.00, iar produse naturiste găsești la Enigma de la 10.00 până la 20.00. Dacă ai început curățenia de primăvară și ai nevoie de puțin ajutor, Lava & Cuce are program între 09.00 – 20.00, iar Alma Aqua Touch și Perla Wet & Dry Cleaning de la 10.00 la 20.00. Bunătăți pentru prietenii necuvântători are Animax, care funcționează în intervalul orar 10.00 – 20.00, iar la Fropin, La Ciambella, Jay Bubble Tea, Fresh Juice Bar, Fornetti, Chez Fifi, Betty Ice și Andalusia găsești diverse gustări, deserturi, fresh-uri, ceaiuri și cafea între orele 10.00 – 20.00.

Lista locațiilor deshise continuă cu dm drogerie markt, al cărui orar de funcționare este 09.00 – 20.00 și Inmedio ce este deschis între orele 10.00 – 20.00.

Și restaurantele din foodcourt te așteaptă cu o varietate de bunătăți pregătite cu iscusință pentru o experiență specială și pot fi comandate în regim to go sau prin platformele de delivery, în intervalul 10.00 – 20.00. Programul complet poate fi consultat pe site-ul www.iuliustown.ro sau pe pagina de Facebook Iulius Town.

