Iulius Town „prelungește” vacanța de vară cu o super campanie – câștigă unul dintre voucherele Primark sau un set de gaming Logitech Pro X!

Îți dorești mai multă vară, mai multă distracție și un strop de magie în viața ta? „Make a wish for more summer” și vino la Iulius Town Timișoara, unde vibe-ul vacanței se prelungește până pe 15 septembrie 2024! Pregătește-te de școală la brandurile tale favorite din Iulius Town și poți câștiga unul din premiile puse în joc!

Entuziasmul înainte de a face cunoștință cu noi prieteni și experiențe, dar și tristețea de a ne lua rămas bun de la vacanță sunt emoțiile amestecate ale începutului de an școlar. „Back to school” vine la Iulius Mall cu chef de distracție, shopping și premii. Pregătește-te de școală cu cele mai noi articole de la brandurile tale preferate, participă la campania „Back to school” și poți câștiga unul dintre cele 15 seturi de gaming Logitech Pro X, formate din Pro X Keyboard + Pro X Headset + Mousepad G840 + Pro X Superlight 2 Mouse sau unul dintre cele 1.700 vouchere Primark, fiecare în valoare de 50 lei.

Până pe 15 septembrie, cumpărăturile de minimum 400 de lei din magazinele din Iulius Town îți aduc unul din premiile menționate. Tot ce trebuie să faci este să vii cu bonurile, toate din aceeași zi, la Centrul de Premiere, aflat în zona Centrului Info, unde primești pe loc unul dintre cele 100 de vouchere Primark disponibile zilnic, precum și șansa de a te înscrie în tombola pentru seturile de gaming Logitech, care vor fi acordate la finalul campaniei. Regulamentul poate fi consultat pe site-ul Iulius Town Timișoara.

Sâmbătă, 31 august, în Iulius Town, va avea loc „Ora lui Robert – Back to School”, eveniment caritabil dedicat pentru 100 de copii din centrele din plasament și medii defavorizate din județul Timiș, care merită un început de an școlar plin de zâmbete și încredere. În Iulius Gardens, zona Lake Plaza, va fi amplasată o scenă, unde mai mulți antrenori îi vor invita pe doritori la mișcare în aer liber, în intervalul orar 10.00 – 14.00. Mai mult, în cadrul evenimentului vor fi prezente și Ana-Maria Brânză, vicecampioana olimpică la scrimă, și Simona Amânar, fostă gimnastă, multiplu medaliată olimpic, mondială și europeană.

Comentarii

comentarii