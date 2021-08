Iulius Town se transformă în Universul Supereroilor cu personaje din benzi desenate și filme

Supereroi din universul Marvel sau cel DC, tu ce alegi? La expoziția dedicată personajelor cu puteri supranaturale din Iulius Town îți întâlnești preferații. Dar nu uităm nici de poveștile clasice: la teatrul de păpuși o vedem pe „Scufița Roșie”, iar atelierele de creație reinstalează studioul dedicat celor mici în Iulius Gardens. Continuăm și seria de concerte în aer liber la Every Thursday Live cu o nouă surpriză muzicală!

Un trio inedit, care aduce pe scena din zona Lake Plaza, din Iulius Town, influențe synth-pop și new wave, vine la Every Thursday Live. Trupa „Kings Are Overrated” deschide seria concertelor în aer liber din luna aceasta, joi, 5 august, de la ora 21.00. Cei care sunt în căutare de nou și care iubesc trendul muzical actual sunt așteptați la spectacolul susținut de membrii trupei: Cristian Paroș, Vlad Radoi și Alfred Paroș. Vino în Iulius Town și ascultă albumul de debut al „King are Overrated”: „People We Keep Calling Ghosts”! Înainte de concertul trupei timișorene, poți să mergi La Trattoria, unde, de la ora 20.00, va mixa DJ-ul Victor Diaz.

De vineri, 6 august, până luni, 16 august, punem față în față două universuri: Marvel și DC. Fanii își pot vedea personajele preferate din benzile desenate în cadrul expoziției din Atriumul Iulius Mall: Superman, Batman, Wonder Woman, Spiderman, Iron Man, Thor, Hulk, Wasp, Teenage Groot și Black Panther. Asigură-te că ai baterie la aparatul foto sau la telefon pentru sesiuni foto inedite, cu poze perfecte de postat pe Instagram sau Facebook! În plus, la expoziția dedicată supereroilor, în fiecare zi, între orele 18.00 – 20.00, copiii care vin să se întâlnească cu personajele preferate vor avea parte de ședințe de face painting, dar și de alte surprize.

Pe lângă întâlnirea cu supereroii din benzile desenate, copiii pot pătrunde și în universul nemărginit al creativității. Bianca Potyesz îi invită pe micii artiști la o sesiune de pictat, lipit și decupat, unde vor realiza măști de ursuleți, sâmbătă, 7 august, de la ora 17.00, în Iulius Gardens.

Tot în Iulius Gardens, duminică, 8 august, de la ora 11.00, aducem la viață și personajele din poveștile clasice, care bucură generații. „Scufița Roșie” vine la teatrul de păpuși să le povestească copiilor cât de important este să îți asculți părinții.

