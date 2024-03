Iulius Town și Alergotura te provoacă să urci sute de trepte!

Una dintre cele mai apreciate competiții în care vă puteți testa atât condiția fizică, cât și spiritul de echipă va avea loc în weekend în Iulius Town. Alergotura vă provoacă și în acest an să vă testați limitele la Team-Up and Run! Și micii aventurieri sunt așteptați cu provocări specifice vârstei, la Atelierele de Creație și Teatrul de Păpuși din Iulius Town!

Fă echipă cu prietenii tăi cei mai buni, colegii de birou sau vino cu familia în Iulius Town, unde are loc Team-up and Run, un eveniment by Alergotura. Viteza, rezistența de a urca etaje, răbdarea și spiritul de echipă vor fi cele mai testate în cadrul curselor, care vor avea loc sâmbătă, 2 martie 2024. Team-up and Run este o competiție inedită datorită probelor, în care concurenții trebuie să alerge prin Iulius Gardens, dar și prin clădirile de birouri United Business Center 1, 2 și 3, urcând sute de scări. Distribuirea kiturilor se face începând cu ora 08.30, iar încălzirea va fi la World Class, de la ora 09.00.

Pentru cei mai mici, Atelierele de Creație și Face painting pot fi o adevărată escapadă în lumea imaginației. Sâmbătă, în intervalul 16.00 – 19.00, micii artiști sunt așteptați să realizeze felicitări pentru mama. Lumea creației îi așteaptă în piațeta Intersport din Iulius Mall.

Duminică, de la ora 11.00, începem o nouă serie de spectacole alături de Teatrul de Păpuși. Personajele vor pune în scenă piesa „Căsuța prietenilor”, prin intermediul căreia spectatorii vor învăța cât de importanți sunt prietenii.

