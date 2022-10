Iulius Town Timișoara a inaugurat United Business Center 0 și ajunge la 80.000 mp de birouri premium, în care sunt prezente peste 40 de companii, de pe trei continente

Cea de-a patra clădire de birouri din ansamblul Iulius Town Timișoara este operațională și consolidează polul regional de business din proiectul mixed-use de regenerare urbană la suprafața totală închiriabilă de 80.000 mp și o comunitate de peste 40 de companii multinaționale, de pe trei continente. United Business Center 0 are o suprafață închiriabilă de peste 30.000 mp, ocupați de birourile a 15 companii din domeniile IT & Outsourcing, automotive și servicii.

De curând, a fost inaugurată cea de-a patra clădire office din Iulius Town Timișoara, singurul ansamblu mixed-use de regenerare urbană din vestul țării. Cu două niveluri de parcare subterană, demisol, parter, 15 etaje office și două etaje tehnice, United Business Center 0 (UBC 0) reunește, pe o suprafață totală închiriabilă de 30.000 mp, birourile a 15 companii, cu peste 4.000 de angajați. „Noua clădire reprezintă un proiect adaptat cerințelor pieței, ce răspunde unei nevoi reale pe segmentul office de spații de birouri premium, adaptate la realitatea actuală și la așteptările angajaților privind mediul de lucru. Dincolo de dotările tehnologice de ultimă generație, care creează condiții optime de lucru, și amenajări care favorizează schimbul de idei și socializarea, foarte importante sunt serviciile și facilitățile de care dispun angajații, aspecte care preocupă tot mai mult companiile. Așadar, UBC 0 este închiriată integral de companii cu planuri de expansiune sau cu prezență nouă în regiune, care se alătură comunității de business din Iulius Town Timișoara”, a spus Laurențiu Manea, Office Buildings Manager Iulius Town Timișoara.

Imobilul găzduiește, desfășurat pe două etaje, centrul de dezvoltare software Endava. Câte un etaj ocupă centrul de dezvoltare Porsche Engineering România, biroul de dezvoltare software al Cognizant Softvision și sediul Toluna România, companie specializată în cercetări și studii de piață. Totodată, comunitatea UBC 0 include biroul companiei de consultanță IT & management Infosys Consulting, centrul de dezvoltare software Haufe Group, centrul de servicii suport relații clienți Linde Global Services Romania, hub-ul tehnologic doctari group, centrul de tehnologie în traduceri Unbabel, biroul furnizorului de soluții IT în domeniul industrial IT Vizion, centrul de servicii al dezvoltatorului de tehnologii de frânare TMD Friction și biroul local al firmei de servicii profesionale PwC România.

Birouri cu grădină urbană și focus pe socializare

Noul imobil office premium beneficiază de integrarea în ansamblul mixed-use Iulius Town Timișoara, ceea ce conferă acces imediat la magazine și servicii, restaurante și cafenele tematice, food court, birouri ale instituțiilor publice, grădiniță și școală primară, cel mai mare centru de fitness din țară, cinema multiplex ce include conceptul VIP – cină și film all inclusive, servicii medicale și multiple oportunități de petrecere a timpului liber.

În plus, angajații prezenți în noul imobil și nu numai vor avea la dispoziție, la demisolul și parterul clădirii, noi restaurante tematice, dar și conceptul Shop Express, o destinaţie care include patru concept stores cu produse şi bunătăţi variate, sănătoase şi mereu fresh: La Bottega Timișoara, Meat Shop TGB, Prospero şi Bunătăţi Greceşti.

De asemenea, angajații vor beneficia de discounturi speciale prin programul de fidelizare Card Partener, la peste 100 de locații din ansamblul mixt. Birourile UBC prezintă avantajul unei grădini urbane integrate în același proiect, care permite îmbinarea activității la birou cu relaxarea în aer liber, inclusiv printr-o agendă de evenimente variată.

UBC 0 se află în proces de certificare drept clădire verde, conform strandardului internațional LEED al U.S. Green Building Council, fiind proiectată, construită și operată în conformitate cu principii internaționale de sustenabilitate, în ceea ce privește economisirea resurselor și diminuarea amprentei de carbon. Pentru confortul sporit al celor care lucrează în birourile din UBC 0, fațada este din sticlă continuă, termoizolantă, permițând expunerea la lumina naturală. Clădirea dispune de opt lifturi de mare viteză și este dotată cu sistem de gestiune tehnică și control Building Management System, cu beneficii în optimizarea mediului de lucru și eficientizarea consumului. UBC 0 are un consum de apă redus cu 40%, parametrii unei clădiri prietenoase cu mediul, iar apa pluvială este reutilizată pentru irigarea spațiilor verzi.

În consens cu strategia de sustenabilitate prin susținerea mobilității urbane cu mijloace alternative și eco-friendly, cea mai nouă clădire office din ansamblul mixed-use Iulius Town integrează dușuri și vestiare pentru cei care vin la birou cu bicicleta, precum și locuri de parcare dedicate angajaților care dețin mașini electrice, cu posibilitate de încărcare a mașinii.

