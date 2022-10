Jazz în spectaculoasa biserică reformată ridicată la Timișoara cu ajutorul Guvernului Ungar – foto

După doi ani de pauză pandemică, Timișoara Jazz Festival revine în forță cu un regal jazzistic de zece zile. Primele patru zile se desfășoară într-un spațiu inedit, în Biserica Reformată Noul Mileniu din zona Traian.

În prima seară, aici au concertat Sebastian Spanache și Timișoara Project, în a doua seară au fost JazzyBIT și Markus Stockhausen Group – Tales (Germania, Olanda). Miercuri seara au venit la rând VanDerCris și Antonio Faraò Trio (Italia), iar joi vor concerta Luiza Zan & Gyárfás István – Lady Day Night (România, Ungaria).

„Centrul reformat din Timișoara are mai multe clădiri, mai exact șapte. Clădirea principală e cea a bisericii. Este atât de frumoasă și inedită încât noi am zis că nu putem să o lăsăm așa fără ca timișorenii să o vadă. Așa că am gândit multe evenimente culturale. De la început ne-am gândit că o să fie un loc unde se întâlnesc viața spirituală și cea culturală. În acest context, conducerea bisericii a luat decizia să îngăduim în biserică muzică. Noi sunt deschiși. Muzică simfonică, acum avem și Zilele Muzicii Sacre, dar și jazz. Și mie îmi place jazzul, nu sunt mare specialist, dar îmi place. Anul trecut am avut aici și un concert cu Sarik Peter Trio”, a spus Gazda Istvan, preotul paroh al Bisericii Reformate Noul Millenium.

„Centrul reformat s-a deschis în 2019 și atunci am pus ochii pe el. În 2020, dacă nu venea pandemia făceam aici festivalul. În 2021 nu am mai ținut și a rămas pentru 2022. În contextul Timișoara 2023 de anul viitor ne-am gândit să testăm mai multe locații. În mod cert biserica aceasta rămâne locație principală și pentru anul viitor. Acustica e bună, este încăpătoare, nu scârțâie podele, e o locație foarte frumoasă”

Centrul Reformat din Timişoara este creaţia renumitului arhitect maghiar Imre Makovecz, părintele arhitecturii organice. Biserica a fost inaugurată în 2019, la 20 de ani de la punerea pietrei de temelie şi la 30 de ani de la începerea revoltelor anticomuniste din Piaţa Maria.

Lucrările continuă însă la Centrul Reformat, fiind acum în construcție o nouă aripă care va găzdui un centru de conferință, o bibliotecă și un restaurant cu specific unguresc.

Complexul este gândit ca un veritabil centru cultural şi ecumenic, fiind compus din două aripi (spaţii comunitare, săli de expoziţie, săli de şedinţe, camere de oaspeţi, Consulatul Onorific al Ungariei etc.), biserica centrală, o sală de concerte camerale şi un centru de conferinţe.

Şi-a dobândit forma actuală graţie mai multor proiecte finanţate de la Uniunea Europeană (două proiecte transfrontaliere România-Ungaria şi România-Serbia, însumând un milion de euro) şi datorită sprijinului acordat de statul ungar.

Lucrările au putut fi terminate după ce Guvernul de la Budapesta a oferit în 2017 cinci milioane de euro, în cadrul unui proiect pentru sprijinirea patrimoniului cultural al lui Makovecz, părintele arhitecturii organice, decedat în anul 2011.

Cupola centrală a bisericii are o înălţime de 30 de metri, iar în interior există aproximativ 500 de locuri, pe bănci.

Arhitectul Imre Makovecz s-a născut la Budapesta în 20 noiembrie 1935. Absolvent al Universităţii Tehnice din capitala Ungariei, a devenit exponentul arhitecturii organice – un termen, o filozofie şi o modalitate concretă a arhitecturii de a construi structuri şi clădiri prin promovarea armoniei dintre habitatul uman şi natură.

Makovecz a fost personal la Timişoara să aleagă locaţia pentru biserica reformată. Piatra de temelie a Centrului Reformat din cartierul Fabric a fost pusă pe 3 noiembrie 1999.

Makovecz este şi creatorul noului complex acvatic de la Mako, Hagymatikum (inaugurat în iarna anului 2012), apreciat şi de mulţi români care se duc acolo pentru relaxare. Arhitectul are mai multe lucrări şi la noi în ţară, cum ar fi bisericile de la Cluj, Miercurea Ciuc sau Sfântu Gheorghe.

Timișoara Jazz Festival 2022

Vineri, în 28 octombrie, festivalul se mută în Biserica Romano-Catolică Millenium, pentru un concert de orgă susținut de Mircea Tiberian și Liviu Butoi.

În 31 octombrie, în Aula Magna a UVT, se va ține Timișoara Jazz Awards, eveniment la care vor fi premiați cu trofee și diplome artiști locali cu activități notabile în ultima perioadă.

Festivalul se mută apoi, duminică, în Sala Capitol, unde vor cânta Rabih Abou-Khalil Quartet (Liban, Polonia, Italia): Rabih Abou-Khalil, Luciano Biondini, Jarod Cagwin, Mateusz Smoczyński, Mohini Dey feat. Mark hartsuch and Gino Banks(India, S.U.A.) – 30 octombrie, Itamar Borochov Quartet (Israel), Nik Bärtsch’s Mobile (Elveția): Nik Bärtsch, Sha, Nicolas Stocker – 31 octombrie, Sha solo (Elveția) Trigon (Republica Moldova): AnatolȘtefăneț, Vali Bogheanu, Gari Tverdohleb, Dan Brumă – 1 noiembrie și Shri Quartet (India, Marea Britanie, Norvegia, SUA): Shri Sriram, Bugge Wesseltoft, ToreBrunborg, Gary Husband, Rymden (Suedia, Norvegia): Dan Berglund, BuggeWesseltoft& Magnus Öström – 2 noiembrie.

Comentarii

comentarii