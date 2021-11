Jazzt Vivaldi 2021 – la 280 de ani de la moartea lui Antonio Vivaldi – la Filarmonica Banatul Timișoara

În închiderea Festivalului Internațional Timișoara Muzicală 2021 ImpRoWien și Rodica Vică vor susține un provocator recital cameral sâmbătă, 6 noiembrie, de la ora 19.00, la Filarmonica Banatul Timișoara.

Jazzt Vivaldi se numește turneul internațional susținut de renumita soprană Rodica Vică (România-Austria), alături de ImpRoWien Ensemble (Austria-România): Cristian Spătaru (pian și orchestrator), Alexandru Marian (vioară 1), Grațiela Aranyosi (vioară 2), Cătălina Filipescu (violă) și Cristian-Florian Dragomir (contrabas).

Proiectul are loc cu ocazia comemorării a 280 de ani de la moartea lui Antonio Vivaldi, născut la Veneția și decedat la Viena, cu ocazia sărbătoririi a 140 de ani de la nașterea lui George Enescu și Béla Bartók (ambii născuți pe actualul teritoriu al României), precum și a comemorării unui centenar de la dispariția lui Camille Saint-Saëns și alte aniversări componistice precum Tomaso Albinoni, Giuseppe Verdi, Gustav Mahler, Astor Piazzolla și Igor Stravinsky, totul reinterpretat prin viziunea pianistului și compozitorului Cristian Spătaru.

În program: A. Vivaldi – Armatae face et anguibus – Juditha triumphans (Improvizații pe teme de Giuseppe Verdi);

Vivaldi in Transilvania (Improvizații pe teme de Béla Bartók).Antonio Vivaldi – Sposa son disprezzata (Improvizații pe teme de Gustav Mahler); Carnevale di Vivaldi (Improvizații pe teme de Camille Saint-Saëns & Cristian Spătaru); Antonio Vivaldi – Gelido in ogni vena – Farnace (Improvizații pe teme de Astor Piazzolla); Antonio Vivaldi – La Follia – JazzT Variations; Antonio Vivaldi – In furore iustissimae irae (Improvizații pe teme de Igor Stravinsky);

Astor Piazzolla – Primavera (Improvizații pe teme de Antonio Vivaldi); Antonio Vivaldi – Agitata da due venti – Griselda (Improvizații pe teme de George Enescu)

Rodica VICĂ, soprană – este invitata celor mai importante opere și filarmonici atât din țară, cât și din străinătate, fiind în același timp câștigătoare a numeroase premii la concursuri naționale și internaționale: Premiul I la Concursul Internațional de muzică barocă „La Stravaganza” din Cluj-Napoca, Premiul al II-lea la Concursul Radiodifuziunii Române „Drumul spre celebritate”, Premiul pentru cea mai Bună Interpretare Muzicală în cadrul Trofeului „Ion Dacian” pentru Tineri Interpreți. Printre ultimele succese profesionale ale sopranei se numără̆ concerte alături de orchestra Musica Ricercata, debutul la Müpa Budapest, Musikverein Viena, Konzerthaus Berlin și premiera mondială a nou-descoperitului oratoriu Strigoii de George Enescu, alături de Orchestra Simfonică Radio Berlin.

Ansamblul ImpRoWien are o componență româno-austriacă și este format din cinci muzicieni stabiliți la Viena. La inițiativa dirijorului și compozitorului Cristian Spătaru, ansamblul a luat naștere pentru a îmbina specializarea muzicală a celor cinci cu creativitatea și spiritul improvizatoric, atât de necesare muzicianului contemporan. Această fuziune atrage publicul de orice vârstă, făcându-i pe cei mici și pe cei tineri să se alăture concertelor de stil clasic, iar melomanilor experimentați stârnindu-le curiozitatea de a descoperi noi valențe muzicale. Festivalul Internațional Timișoara Muzicală | ediția XLV ♫, organizat împreună cu Opera Națională Română din Timișoara, continuă până pe 7 noiembrie 2021.

