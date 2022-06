JAZZx 2022 începe, vineri, în Piața Victoriei din Timișoara. Lista artiștilor

Cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, JAZZx 2022 va începe, vineri 1 iulie, la ora 19.00, în Piața Victoriei din Timișoara, în centrul orașului și se va termina, duminică 3 iulie, la 23.30.

Produs de Centrul Cultural PLAI alături de Consiliul Județean Timiș în calitate de partener principal și co-finanțat de Ministerul Culturii prin Programul Prioritar.

JAZZx va fi un mix de jazz, muzică instrumental contemporană și proiecte emergente ce trec peste limitele genurilor muzicale.

Lista artiștilor prezenți la JAZZx:

Stanley Clarke N 4EVER

Hiromi – The Piano Quintet

Ashley Henry Trio

Theon Cross

Ilhan Ersahin’s Istanbul Session

Lucy Woodward

Radu Vâlcu Quintet

Muntet

TajNic Trio

Prezentat de: UniCredit Bank

Partener premium: Profi

Mașina oficială: Mercedes-EQ

JAZZx este un eveniment cu participare gratuită.

EN

JAZZx will be a mix of jazz, contemporary instrumental music and emerging projects that go beyond the boundaries of musical genres.

JAZZx line-up:

Stanley Clarke N 4EVER

Hiromi – The Piano Quintet

Ashley Henry Trio

Theon Cross

Ilhan Ersahin’s Istanbul Session

Lucy Woodward

Radu Vâlcu Quintet

Muntet

TajNic Trio

Produced by the PLAI together with Consiliul Județean Timiș as a main partner and co-financed by the Ministry of Culture through the Priority Program.

Presented by: UniCredit Bank

Premium partner: Profi

Official car: Mercedes-EQ

JAZZx is a free event

