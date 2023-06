Jocul cu hazardul: Romul Nuțiu. Cel mai amplu eveniment dedicat artistului, la Muzeul de Artă Timișoara

Muzeul Național de Artă Timișoara continuă seria de expoziții retrospective prin prezentarea lui Romul Nuțiu (1932- 2012), cel mai proeminent artist expresionist abstract român, într-un context de o anvergură muzeală fără precedent, care prezintă, cronologic și tematic, peste 120 de lucrări în tehnici diverse (pictură, sculptură, grafică, film), alături de un bogat fond documentar alcătuit din fotografii, materiale multimedia, cataloage, broșuri, texte de autor.

Cunoscutul artist a trăit și a creat în Timișoara, optând pentru un stil bazat pe dialogul dintre abstracție și experiment, pe care l-a dezvoltat și l-a îmbogățit continuu și sistematic, de la finele anilor 1950 până în 2012.

Opera lui este înțeleasă, cercetată și expusă în contemporaneitate, reprezentând un important subiect de studiu, expunere și contextualizare a unui artist care și-a asumat să trăiască și să creeze liber în România comunistă urmată de anii de tranziție. În momentul în care stilul oficial național al României era Realismul Socialist, Nuțiu picta abstract, conectându-se prin modalitatea de exprimare cu mari artiști ai artei europene și americane, precum: Andrej Jemec (n. 1934), Jan Kotik (1915-2002), Tadeusz Kantor (1915-90), Edo Murtic (1921-2005), dar și cu Paul Klee (1879- 1940), Chaïm Soutine (1893- 1943) sau Jackson Pollock (1912- 1956).

Joc, afront, subversiune?

Toate au fost asumate de artist prin rămânerea lui în țara de baștină, cultivarea și practicarea unei picturi seducătoare, energetice, excentrice, care nu aparținea stilului oficial al spațiului totalitarist din care făcea parte.

Pentru Romul Nuțiu pictura înseamnă viață, energie vitală, dinamica universului, risc, timp, experiment, trudă, libertate, iar el a fost conștient de aceste mize.

Ciclurile tematice care vor putea fi descoperite în expoziția „Jocul cu hazardul: Romul NUȚIU. O retrospectivă/ Playing hazard: Romul NUȚIU. A retrospective” vor releva multiple fațete cunoscute și necunoscute ale marelui artist.

Lucrările sale, metafore cromatice, volumetrice ale unei vieți dedicate creației, îl conturează ca pe unul dintre cei mai interesanți artiști ai Europei Centrale și de Est, consolidând identitatea lui culturală, interesul pentru cercetarea teoretică a fenomenului picturii expresionist- abstracte, cât și pentru relația stilistică dintre pictura europeană și cea americană a celei de-a doua jumătăți a secolului XX” notează dr. Andreea Foanene, curatoare a expoziției.

Născut pe 28 iulie 1932 Bilbor, România, s-a stins din viață pe 5 aprilie 2012 în Timișoara, România. În 1940, în urma Dictatului de la Viena și a cedării Transilvaniei de Nord către Ungaria, familia artistului s-a refugiat la Blaj.

După stabilirea la Reghin în 1941, Romul Nuțiu a absolvit Liceul Pedagogic „Petru Maior” la sfârșitul anilor ’40. Apoi a studiat pictura la Institutul de Arte Plastice din Cluj (1951-1957). În 1958 s-a stabilit în Timișoara ca bursier UAP. A urmat cursurile Institutului de Arte Plastice, București în 1958 și din 1961 până la finalul vieții a fost membru activ al Uniunii Artiștilor Plastici din România filiala Timiș.

Vocația sa pedagogică îi completează creația artistică prin activitatea de conferențiar la Facultatea de Desen, Universitatea din Timișoara, (1961- 1979) și activitatea didactică de la Facultatea de Arte și Design, Universitatea de Vest, Timișoara (1992- 2010), unde a influențat numeroase generații de artiști, precum: Gheorghe Fikl, Róbert Köteles, TAJÓ, Cristian Sida și alții.

Expoziţii personale, selecție: 1975 – „Univers Dinamic”, Galeria de Artă Helios, Timişoara 1976 – „Două decade”, Galeria Uniunii Artiștilor Plastici, Cluj; 1988 – „Secțiune prin teren fertil”, Galeria de Artă Helios, Timişoara 1993 – „Dincolo de Aparențe”, Galeria de Artă Helios, Timişoara 1996 – „Abstracțiune”, Sparkasse, Karlsruhe, Germania; 1997 – „Semne, sensuri”, Galeria Dure Gallery, Timişoara 2004 – „Utopia”, Galeria de Artă Helios, Timişoara; 2005 – „Fără limite”, Galeria Senso, București 2009 – „Elan Vital”, 418 Gallery, București; 2010 – „Piramida Memoriei”, Galeria Calina, Timişoara; 2011 – „Painting for Thinking”, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu 2011 – „Furioso!”, 418 Gallery, București; 2012 – „Romul Nuţiu. Life and Work”, Muzeul Național de Artă Timișoara, Timișoara; 2015 – „Romul Nuțiu (1932-2012) / Selected Works”, 418 Gallery, București, 2020 – „Dynamic Universe Revisited”, 418GALLERY, Munchen

Opera lui este contextualizată, expusă și promovată postum prin expoziții precum:

2014 – „Structure and Energy II. The Power of Abstraction”, 418 Gallery, București; 2015 – „Appearance and Essence”, Art Encounters Biennial, Timișoara 2017 – “9 Years of Art/ 9 Romanian Artists”, 418 Gallery, București; 2017 – „Abstract Expressionism behind the Iron Curtain”, Pollock-Krasner House, East Hampton, SUA; 2018 – „Abstract Expressionism behind the Iron Curtain”, Steinberg Museum of Art, Long Island University, New York; 2018 – „Eastern European Abstractionism”, 418 Gallery, Munchen 2021 – 2022 – „Worlds on Paper”, 418GALLERY, Munchen.

În cadrul retrospectivei „Jocul cu hazardul: Romul NUȚIU. O retrospectivă/ Playing hazard: Romul NUȚIU”, publicul va avea ocazia să descopere și un film despre pictura performativă a lui Jackson Pollock, provenit din colecția Pollock-Krasner House and Study Center din East Hampton, Long Island, New York.

Expoziția va fi prezentă pe simezele Palatului Baroc în perioada 30.06 -13.08. 2023 și se derulează în paralel cu proiectul de cercetare, contextualizare și promovare dedicat artistului Romul Nuțiu, care este în desfășurare la Muzeul de Artă Timișoara din 2022.

Vernisajul expoziției va avea loc în data de 30.06.2023, la orele 18:00, în Sala Barocă a Muzeului Național de Artă Timișoara și va fi urmat de un tur ghidat al expoziției susținut de curatoarele acesteia de la orele 19:00, în Galeria Ioachim Miloia, de la etajul II al Palatului Baroc. Muzeul rămâne deschis publicului până la orele 21:00. Intrarea publicului la expoziție este gratuită vineri de la ora 18:00, după vernisaj.

Curatori: Dr. Andreea Foanene și Simona Nuțiu Gradoux.

Cu participarea: Helen Harrison- Krasner House and Study Center, New York și Dr. Flavia Frigeri, curator Chanel pentru National Portrait Gallery.

Finanțator: Consiliul Județean Timiș. Organizator: Muzeul de Artă Timișoara.Co-organizator: Fundația Joana Grevers. Partener: Pollock-Krasner House and Study Center din East Hampton, Long Island, New York.

Cu sprijinul: Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Arte și Design, Uniunea Artiștilor Plastici Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara, 418 Gallery.

