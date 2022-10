Jocurile de noroc cu cel mai bun RTP

RTP sau Return To Player este o terminologie maimult decât cunoscută și mai mult decât folosită de către profesioniști și jucătorii care se interesează foarte mult de productivitatea sesiunilor lor de joc. Cu cât te joci mai mult la cazino sau la sloturi, cu atât vei fi mai tentat să afli cum poți fi mai eficient, mai productiv și în cele din urmă mult mai profitabil. Cu cât un slot are un RTP mai mare, cu atât are șanse mai mare de a redirecționa câștiguri în procente mai mari către jucători. Deci dacă vrei să câștigi mai mulți bani sau cel puțin să ai șanse de câștig mai mari, ar trebui să te intereseze o valoarea cât mai mare a acestui indice, dar și să alegi jocuri cu RTP foarte mare.

Toate detaliile despre ce înseamnă RTP, cum este el calculat și tot ceea ce poți face pentru a găsi jocurile cu cel mai mare RTP, vei afla în paragrafele de mai jos:

De ce RTP-ul este important?

Există două categorii mari de jucători de sloturi și jocuri de noroc în general, iar aceștia au scopuri și obiective diferite. Unii se folosesc de un bonus casino pentru a câștiga mai mulți bani în timp ce alții abia așteaptă să profite de un astfel de avantaj doar pentru a prelungi sesiunea de pariere deoarece le face plăcere doar să joace jocurile. Cât de important este RTP-ul depinde doar de obiectivul tău, dar având în vedere că trebuie să găsim un răspuns pertinent, vom presupune că toți jucătorii de sloturi au un scop comun, acela de a câștiga cât mai mult la o sesiune de rotiri. RTP-ul este important prin prisma informațiilor pe care le oferă jucătorului.

Dacă luăm un exemplu concret al unui RTP de la un slot clasic, cu siguranță importanța acestei valori va fi mult mai clară și se va putea plasa foarte bine într-un cadru fizic. De exemplu, un slot cu RTP 95% se presupune că ar trebui să returneze garantat 95% din toți banii care au fost investiți în acesta. Într-un fel sau altul, acest procent este exprimat și interpretat pe termen lung, ceea ce ar trebui să te facă să îți dai seama că o rotire nu îți câștigă 95% din banii investiți în ultimii 2 ani. Nu așa funcționează. Slotul trebuie să îndeplinească această medie matematică de 95% returnare. Face acest lucru oferind 10% unui jucător, altui jucător 85%, iar cifrele pot fi diferite de la caz la caz.

Pentru un jucători care își propune să fie eficient, RTP-ul contează enorm de mult deoarece el dictează cât de eficient va fi un joc de slot. Dacă ai avea de ales dintre un slot cu RTP 94% și un slot cu RTP 99%, ce crezi că ar trebui să alegi? Cu siguranță slotul cu RTP 99% are un potențial de câștig mult mai mare care te va ajuta să îți dai seama ce sloturi îți oferă din start șanse mai mari și care sloturi nu ar trebui să se afle niciodată pe lista ta de jocuri prefențiale.

Cum se calculează RTP-ul?

Formula de calcul este una subiectivă pentru fiecare slot în parte. Așa cum am precizat anterior, fiecare slot are un RTP diferit, iar pentru a identifica dacă valoarea făcută publică este reală, un jucător ar putea face un test pe propria piele. Pentru a testa acest lucru, trebuie să calculezi absolut toate rundele pierdute și toate rundele în care ai câștigat chiar și 1 RON. Dacă după o perioadă de 30 de zile, ai reușit să cheltui 5000 RON, iar toate rundele câștigătoare au însumat 4400 RON, nu trebuie să faci altceva decât să împarți sumele între ele. 4400/5000=0.88.

În mod teoretic, acest slot are un RTP de 88% pentru cele 30 de zile care au fost calculate. Având în vedere că în cazinourile online din România există și sloturi care au RTP de 98%, o valoare de 88% nu ar putea niciodată să fie acceptabilă. Dar pentru că jucătorii încearcă mereu să iasă în profit, aceștia nu vor ține cont de toate rundele care returnează banii și vor considera că slotul nu plătește nimic, ducând astfel la o confuzie generală care se instalează în mintea jucătorilor.

Jocurile cu cel mai bun RTP

Dacă ai ajuns până aici, trebuie să îți oferim și câteva sfaturi utile care te vor ajuta să găsești cele mai bune jocuri, cu cele mai buni valori de RTP, pentru a avea cele mai bune șanse de câștig din industrie. Iată câteva dintre aceste jocuri, împreună cu valorile de RTP dezvoltate.

Blood Suckers – Oferă un RTP de 98% Starmania – Oferă un RTP de 97.68% Jimi Hendrix – RTP de 96.9% White Rabbit – RTP de 97.72% Monopoly Utility Trails – RTP de 96.61%

Concluzie

RTP-ul sloturilor poate fi un indice foarte bun de performanță. Tot ceea ce trebuie să faci este să te asiguri că mereu te joci la un slot care are un indice de performanță ridicat.

