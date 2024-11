John Malkovich, din nou, la Timișoara: “Pentru mine, publicul este elementul esenţial, fără de care nu poţi face teatru”

Reputatul actor american de teatru şi film John Malkovich, protagonistul spectacolului “The Infamous Ramirez Hoffman”, care va fi prezentat joi şi vineri pe scena Teatrului Naţional Timişoara (TNTm), a avut, miercuri, o întâlnire cu presa, în care a vorbit despre teatru şi public, despre pasiunea pentru muzică, despre eşec şi colaborări în lumea teatrului.

“Pentru mine, publicul este elementul esenţial, fără de care nu poţi face teatru. Poţi face teatru fără actori, poţi face teatru fără cuvinte, poţi face teatru fără muzică, îl poţi face chiar şi fără lumină. Dar nu-l poţi face fără public. Ei aduc energia şi abilitatea lor de a citi, să spunem, aura. Publicul aduce totul, iar noi suntem în slujba acestui lucru. (…) Dacă ai un material bun, vei avea un val, iar treaba noastră este doar să mergem pe val. (…) Tot ce trebuie să faceţi cu adevărat este să învăţaţi să mergeţi pe valul creat în această coliziune”, a spus John Malkovich.

Actorul a amintit că în ultimii 16 ani a petrecut foarte mult timp făcând colaborări, mai ales în muzica clasică, iar piesa “The Infamous Ramirez Hoffman” este cam a zecea dintre aceste colaborări.

“Interesul meu iniţial a fost să fac o piesă nouă de muzică clasică sau, în mare parte, o piesă în colaborare cu pianista cu care lucrez, Anastasya Terenkova. Facem o piesă – pe care o fac din 2015, cred – numită ‘Report on the Blind’, pe care eu şi Anastasya am jucat-o împreună. Iniţial, am vrut să adaptez întreaga carte, ‘Nazi Literature in the Americas’. Este o carte scurtă, în esenţă, de 200 şi ceva de pagini, de necrologuri false ale unor nazişti închipuiţi, care nu au existat niciodată, şi toţi au un lucru în comun, de la un fel de absurd la obsesii literare idioate. Aşa că am adaptat întreaga carte şi apoi mi-am dat seama că dacă o fac aşa cum o facem cu Ramirez Hoffman, ar dura o săptămână întreagă de spectacole”, a completat actorul.

John Malkovich a subliniat că îi plac astfel de colaborări, deoarece puterea brută pe care o poţi exploata cu muzica live este mai mult sau mai puţin de neegalat. Iar, după ce a petrecut sute de seri pe scenă, fie cu orchestre simfonice complete, fie cu orchestre baroce, fie cu orchestre de cameră, adică mici orchestre de şase-opt piese, orchestre de coarde etc., artistul crede că aduce orchestrelor muzicale lucruri pe care fanii muzicii clasice nu le-au mai văzut până acum.

“Cred că aduce oamenilor de teatru un gen de muzică la care nu sunt adesea expuşi în teatru sau în filme, aşa că asta m-a determinat să fac asta”, a explicat Malkovich.

Actorul şi-a amintit că una dintre primele piese pe care le-a regizat a fost “Sandbar Flatland”, care a rămas în memoria sa drept “un eşec”.

“Tânărul scriitor care a scris-o a lucrat ca spălător de vase în Colorado; am făcut piesa în Chicago. El a luat un autobuz, a venit singur de la Fort Collins, Colorado, la Chicago, pentru a-şi vedea piesa. La doar trei sau patru minute după începerea piesei, a început să râdă isteric. Era un schizofrenic diagnosticat. Şi a început să râdă isteric. Şi a spus: ‘Nu am vrut să spun aşa!’. Eu eram lângă el şi i-am spus: ‘Danny, ai vrut să spui exact aşa cum a fost scris. Asta este aici’. (…) Acea piesă a fost considerată a fi un eşec (…). Aş putea spune că orice am făcut, ‘nu am vrut să fac aşa’. (…). Aşa că, să o spun: este o greşeală, dar este o greşeală cu care pot trăi”, a relatat actorul american.

Malkovich a destăinuit că atunci când regizează o piesă sau face un spectacol de care nu este foarte mulţumit, încearcă să o facă pe următoarea mai bună sau reprezentaţia următoare să fie mai bună.

“Nu-mi fac prea multe griji în privinţa asta. Am avut oameni care au aruncat cu programe în mine. Mi s-au întâmplat tot felul de lucruri. Am avut o carieră lungă. Şi ştiţi că fac o piesă numită ‘Criticul muzical’, care cuprinde toate cele mai proaste recenzii ale lui Beethoven, Brahms, Debussy, Ravel. Toate piesele din ‘Music Critic’ sunt recunoscute pe scară largă ca fiind cele mai frumoase piese din întregul canon al muzicii occidentale, dar au fost detestate atunci când au fost interpretate. Criticii le-au devastat. Au provocat revolte. Aşa e viaţa. Nu-mi fac prea multe griji pentru astfel de lucruri, pentru că am propria mea fantomă de urmărit. Nu sunt aceleaşi fantome ca fantomele altor oameni. Ei au propriile lor fantome. Şi eu le respect, dar ei ar trebui să le respecte pe ale mele. Iar a mea este întotdeauna, întotdeauna, de ce nu poate fi mai bine?”, a spus actorul John Malkovich.

Reprezentaţiile de la Timişoara sunt programate joi (orele 18,00 şi 20,00) şi vineri (de la ora 18,00), în Sala Mare a Teatrului Naţional.

Comentarii

comentarii