Josef Kappl, după ce a refuzat să cânte cu Phoenix de Ziua Timișoarei: Invitația a fost mult prea târzie

Concertul aniversar Phoenix – 60, care va avea loc marți seara, în Parcul Rozelor din Timișoara, se va desfășura fără doi dintre cei mai importanți muzicieni din istoria Phoenixului. Deși au promis că vor fi alături de Phoenix la ceas aniversar, Mircea Baniciu și Josef Kappl au spus “pas” concertului de la Timișoara.

“Pentru mine Phoenix nu e doar o firmă care sărbătorește 60 de ani de la înființare, ci este ceva mult mai presus, devenind o legendă, mai ales în perioada de după 1971 până în 1977, perioada în care am creat în <formula de aur>, un drum nou al muzicii rock din România. Acest lucru l-am creat noi, cei din <formula de aur> (nume dat de fanii noștri), aici fiind vorba de Covaci, Baniciu, Kappl, Petrescu, Lipan. Să nu-i uităm pe Sepi, Reininger, Cârcu, Foarță, Ujică și mulți alții din culise.

La începutul anului am acceptat să particip la evenimentul Phoenix ‘60, socotind că avem o obligație morală față de fani și față de legenda pe care am creat-o în anii ‘70 – dar nu ca invitat – ci ca un Phoenix adevărat, pentru că altfel ar fi ca și cum aș fi invitat la nunta mea”, a transmis Josef Kappl.

Muzicianul a explicat, apoi, că a pus anumite condiții pentru a participa la concertele cu Phoenix.

“După ce am citit desfășurătorul evenimentului alcătuit de liderul Phoenix (cu care de fapt n-au fost de acord nici organizatorii implicați, nici sponsorii care acum s-au retras!) am pus și eu anumite condiții, care însemnau modificări însemnate ale acelui desfășurător. Condițiile puse de mine au fost, printre altele: să apărem în <formula de aur> în finalul evenimentului, nu în deschiderea lui, așa cum prevedea desfășurătorul, să întocmim un program cu muzica pe care am creat-o împreună în acei ani, să pregătim temeinic concertul, cu multe repetiții. Toate acestea, pentru a fi la nivelul legendei pe care am creat-o împreună. După ce i-am comunicat liderului condițiile hotărâte împreună cu Baniciu, Lipan și Neumann, acesta a întrerupt comunicarea cu mine în data de 22 martie 2022”, susține Kappl.

Cât privește concertul de Ziua Timișoarei, Josef Kappl spune a fost anunțat de abia în 22 iulie, de către Camelia Mingasson, directorul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, și nu de Nicu Covaci. Iar în condițiile în care avea deja alte angajamente cu trupa Pasărea Rock, Baniciu și Kappl nu au putut onora invitația.

“I-am răspuns doamnei Mingasson că nu pot accepta invitația din mai multe motive obiective. Acestea sunt: invitația mult prea târzie, lipsa timpului necesar pentru repetițiile necesare pregătirii unui spectacol la nivelul unui Phoenix, așa cum îl consider eu și faptul că aveam de îndeplinit condițiile contractuale cu organizatorii festivalului TamTam din Brașov pentru reprezentația Operei Rock-Simfonic <Meșterul Manole> (lucrarea vieții mele), care datează încă din 2020, amânată și fixată pe 30 iulie 2022. Deci nu este vorba în nici un caz de rea voință, sau ignoranță din partea mea! Dar câteodată există priorități și obligații care nu-ți permit hotărâri spontane”, a mai spus Josef Kappl.

