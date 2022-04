József Váradi, CEO şi co-fondatorul Wizz Air, la Timișoara: “E de neînțeles de ce Guvernul României ţine în viaţă o companie ca Tarom”

József Váradi, CEO şi co-fondatorul Wizz Air, una din cele mai mari companii aeriene low cost din Europa, a venit în România, pentru a se întâlni pe de o parte cu angajaţi şi cu conducerea celor şapte aeroporturi unde au baze deschise, iar pe de altă parte cu oficialităţile locale. Una dintre opririle lui Váradi a fost pe Aeroportul „Traian Vuia” Timişoara.

„Am revenit în România după doi ani. Covid a reprezentat o perioadă dificilă pentru toată industria aeronautică. Pe de o parte ne-am simțit ca într-un <roller coaster>, când sus, când jos, în funcție de restricțiile impuse de fiecare țără. Pe de altă parte, din punct de vedere strategic a fost un avantaj pentru noi. Am intrat în această pandemie cu o lichiditate importantă, astfel că am putut deschide piețe noi, am putut să ne dezvoltăm flota, să digitalizăm mai mult platforma noastră. În ultimii doi ani am investit. În 2021 am depăşit capacitatea din 2019. Acum avem o capacitate de 140 la sută față cea din vara anului 2019. Avem mai multe aeronave, sunt mai bune, mai noi, mai performante, care consumă mai puțin. Apărem pe mai multe piețe azi decât am fost în 2019”, a declarat József Váradi.

În 2019, Wizz Air a avut 121 de avioane, 28 de baze în 13 ţări. În perioada pandemiei au mai achiziţionat 20 de avioane noi Airbus. Planul lor este ca până în 2030 să ajungă la 500 de aeronave.

“Am deschis o companie nouă în Abu Dhabi, cu care vom lega Emiratele Arabe Unite şi ţările arabe din regiune cu Europa. Am intrat pe o piață din Italia, am intrat pe piața din Albania, ne-am întărit prezența în Europa Centrală. Pe de altă parte am angajat 2.700 de persoane în ultimele şase luni. Am investit şi dezvoltat în permanență în ultimii doi ani, tocmai pentru ca dacă ieșim din pandemie să avem o poziție mai bună. Cred că viața va reveni la normal, iar Wizz Air a devenit o companie mai mare decât a fost în 2019. Avem nevoie de mai mulți piloți, de mai mulți stewarzi și de mai mulți angajați. S-au schimbat un pic și preferințele oamenilor, ei caută natura, munții, mările, încă nu vor să ajungă în orașe aglomerate”, a spus Váradi.

Nu se zboară peste Ucraina şi Rusia

S-a încheiat pandemia de coronavirus, dar a apărut un război în proximitate, ceea ce face ca avioanele să nu poată zbura în Ucraina şi Rusia.

“Spațiul aerian al Ucrainei este închis, nu se poate zbura peste această ţară. Rusia este sub sancțiunea U.E. și SUA, nu se poate zbura acolo. Aşadar, nu zburăm acolo. Pe teremen lung suntem interesați de aceste zone, așteptăm să vedem cum se sfârșește acest război. Azi e greu de spus. Momentan am dus avioanele din Ucraina și Rusia pe alte pieţe”, a completat József Váradi.

100.000 de bilete gratuite pentru refugiaţii din Ucraina

Cei de la Wizz Air au venit în ajutorul refugiaţilor din Ucraina oferindu-le gratuit 100.000 de bilete.

“E o datorie morală. Uneori sunt situații în care avem respeonsabilitatea de a ajuta. Pentru noi Ucraina e o piață strategică. Dacă putem să ajutăm, o facem în modul nostru. Dacă reușim să aducem o bucurie oamenilor, dacă tot trebuie să plece din țara lor, să nu plătească şi pentru avion. Pot zbura pe gratis cu Wizz Air. Am avut o mare căutare pentru aceste bilete, încep să se termine încet. Dar am făcut asta din toată inima. E un gest umanitar. Mai ales că pe termen lung avem gânduri în Ucraina”, a mai povesit József Váradi.

29 de avioane în România

Înainte de pandemie, Wizz Air a avut 26 avioane în România, acum zboară cu 29 de avioane.

“Și zburăm cu avioane mai mari decât înainte. Cele vechi aveau 120 de locuri, acum noile Airbus-uri au 239 locuri. Crește aşadar capacitatea pe scaune. Din 29 de avioane, 12 zboară în București, 17 din diferite aeroporturi regionale. Sperăm să putem ţine preţul mai jos decât alte companii, desigur că şi pe noi ne atinge presiunea inflaţiei”, a mai spus CEO-ul de la Wizz Air.

Comparaţie între Malév şi Tarom

József Váradi a fost cândva director la Malév, compania aeronautică de stat a Ungariei, pe care a părăsit-o în 2003, urmând să înfiinţeze alături de alţi cinci oameni de afaceri Wizz Air. În 2012, guvernul de la Budapesta a decis să închidă definitiv compania Malév, care mergea în permanenţă în pierdere. Situaţia este similară cu cea de la Tarom.

“Guvernul ungar a luat o decizie foarte bună că a lăsat din mână Malév. Se poate dezbate zile întregi pe acest subiect. Dar eu cred că a făcut un bine pentru dezvoltarea Ungariei. Când aveam Malév, Ungaria avea şase milioane de oameni care zburau cu avionul. Acum avem 12 milioane. A scăzut prețul, acest transport a devenit obișnuit pentru mai mulți şi a dus la devoltări economice în țară. Din punct de vedere economic e de neînțeles de ce guvernul României ţine Tarom. Niciodată nu a fost profitabilă compania, mereu a trărit din banii contribuabilului”, a spus Váradi.

Şeful de la Wizz Air cred că e o decizie politică pe care Guvernul trebuie să o ia în privinţa Tarom.

“Ei ştiu pe ce vor să cheltuiască banii contribuabilului. Au apărut companii şi pot apărea şi altele care pot foarte repede plomba găurile apărute pe piață. Asta s-a întâmplat și în Macedonia, acum s-a născut o piață mult mai sănătoasă și acolo. Asta se întâmplă acum și în Italia. Asta trebuie să se întâmple și în România. În plus nu au nici căutare. De exemplu Wizz Air este de două ori mai mare în România decât Tarom. De ce să mai susțină această companie care niciodată nu va ști să facă bani. În Ungaria, Wizz Air a profitat de închiderea Malév. Crede că şi nouă ni se datorează că Budapesta e o atracție turistică. Dar e vorba de o decizie politică”, a mai declarat József Váradi.

Vor să ajungă şi în India

Întrebat dacă pe viitor intenţionează să deschidă curse şi către Statele Unite ale Americii şi Asia îndepărtată, Váradi spune că aceste opţiuni nu sunt luate în calcul.

“Deocamdată am ajuns în Abu Dhabi. Avem în vedere toată acea regiune. Chiar și la India ne gândim. Mai devreme sau mai târziu vom începe să zburăm și aceste piețe. Dacă întrebarea e dacă vom avea zboruri în America, atunci răspunsul este nu”, a adăugat Váradi.

