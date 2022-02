Judecătorii au respins cererea Clinicii Nera de anulare a amenzilor de 80.000 de lei primite după moartea suspectă a cântărețului Petrică Mîtu Stoian

Judecatoria Oravita s-a pronuntat, recent, in dosarul plangerii contraventionale formulata de Clinica Nera SRL, care a contestat amenzile primite de la DSP Caras-Severin in urma controalelor declansate dupa moartea suspecta a cantaretului Petrica Mitu Stoian.

Instanta de judecata se pare ca nu a impresionata de argumentele reprezentantilor unitatii medicale conduse de profesorul Pavel Chirila, astfel ca au respins cererea de anulare a amenzilor.

“Respinge plangerea contraventionala formulata de petentul Clinica Nera SRL, in contradictoriu cu Ministerul Sanatatii – Directia de Sanatate Publica Caras-Severin impotriva proceselor verbale de contraventie seria CS NR. 901 din data de 10.11.2021 si seria CS nr. 902 din data de 11.11.2021. Cu drept de apel in 30 zile de la comunicare”, se mentioneaza in hotararea pronuntata in 10.02.2022.

In urma controalelor efectuate la sediul clinii, in noiembrie 2021, DSP Caras-Severin a aplicat mai multe amenzi, care totalizeaza suma de 80.000 de lei. Astfel, o sanctiune de 30.000 de lei a fost data pentru nerespectarea de catre personalul unitatii a protocoalelor medicale, una de 40.000 de lei pentru nerespectarea obiectului de activitate inscris in autorizatia sanitara de functionare si 10.000 de lei pentru nepastrarea probelor de alimente.

De asemenea, s-au mai acordat avertismente, pentru deficiente care urmeaza sa fie remediate pana la urmatorul control al DSP, scrie impactpress.ro.

