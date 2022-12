Judecătorii Curții de Apel Timișoara l-au eliberat din arest pe chirurgul Marian Gaspar motivând că “restrângerea libertății inculpatului nu se mai justifică”

Judecatorii de drepturi si libertati de la Curtea de Apel Timisoara care, la termenul din 18.11.2022, au dispus punerea in libertate sub control judiciar a medicului chirurg Marian Gaspar, de la Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, cercetat intr-un dosar de luare de mita, si-au motivat schimbarea masurii preventive. La aproape doua saptamani de la pronuntarea Incheierii Penale 165/CO/DL, judecatorii au redactat motivarea verdictului final in dosarul nr. 4769/30/2022, in care au prezentat pe larg motivele eliberarii din arest a chirurgului Marian Gaspar.

„Restrangerea libertatii inculpatului sub forma arestului preventiv, nu se mai justifica, observandu-se ca acesta a colaborat cu organele de urmarire penala, a tratat cu respect si consideratie dispozitiile autoritatilor judiciare carora s-a conformat, ceea ce denota interesul pe care il manifesta fata de situatia sa juridica si constientizarea riscului pe care il presupune aplicarea unei eventuale sanctiuni, dovedind in acelasi timp ca are capacitatea corespunzatoare de adaptare adecvata la standardele normative ale societatii si o acceptare a acestora.

O atare atitudine adoptata pana la acest moment procesual, indreptateste judecatorii de drepturi si libertati sa concluzioneze ca inculpatul a realizat care este pozitia sa in cadrul procesului penal in care este implicat, aceea de acuzat, pus sub invinuirea unei fapte relativ grave si, ca atare, are obligatia de a se pune la dispozitia organelor in drept ori de cate ori este notificat pentru a oferi lamuririle necesare”, se mentioneaza in Incheierea Penala 165/CO/DL.

Instanta de apel a infirmat opinia colegului de la Tribunalul Timis, care, cu cateva zile inainte, prelungise mandatul de arestare prevetiva. Acesta s-a opus punerii in libertate a medicului acuzat de luare de mita de la pacienti.

„Nu se impune inlocuirea masurii arestului preventiv cu masura controlului judiciar pe cautiune, in cauza, in raport de periculozitatea inculpatului, masura arestului preventiv fiind singura masura apta sa conduca la inlaturarea starii de pericol pe care lasarea inculpatului in libertate o reprezinta, iar necesitatea asigurarii ordinii sociale si a unui climat de siguranta, prin izolarea temporara a acestuia, primeaza in fata aspectelor ce tin de situatia sa personala”, si-a motivat judecatorul de la Tribunalul Timis decizia de a-l mai tine dupa gratii pe Marian Gaspar.

Punerea in libertate a inculpatului s-a produs dupa ce acesta, in 17.11.2022, a consemnat cautiunea in valoare de 50.000 lei stabilita de catre Curtea de Apel Timisoara, la dosar fiind depus certificatul de grefa privind consemnarea sumei de 50.000 lei reprezentand cautiune in Registrul de Valori al Curtii de Apel Timisoara, scrie impactpress.ro.

