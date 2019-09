Jurnalul Lottei: O droaie de iepuraşi – Cartea lunii septembrie la Bufnițe Timișoara

La Două Bufnițe din Timișoara (Piața Unirii nr. 11, intrare de pe Matei Corvin) are loc manifestarea culturală Duminica poveștilor la Bufnițe și va fi prezentată Cartea lunii septembrie la Bufnițe, duminică, 22 septembrie 2019, de la ora 12.00.

Invitații ediției sunt Eva Labadi și trupa Pitishow, care vor citi copiilor din Jurnalul Lottei: O droaie de iepuraşi, de Alice Pantermüller & Daniela Kohl, apărut în colecţia „Junior” a editurii Polirom, cu traducere din limba germană de Raluca Trușcanu.

Evenimentul marchează Cartea lunii septembrie la Bufnițe.

Mă cheamă Lotta, am zece ani și sunt destul de normală. Oricum, mult mai normală decât părinții și decât cei doi prostofrați ai mei. De-aia nici nu înțeleg de ce în ultima vreme mi se întâmplă tocmai mie așa de multe lucruri ciudate.

De exemplu, la școală se ivesc din senin, scrise pe tablă, propoziții stânjenitoare sau mâncarea mea preferată are dintr-odată gust de varză de Bruxelles. Bleah! Oare o fi din cauza flautului indian pe care mi l-a făcut mama cadou? Și nici măcar nu am timp de așa ceva. Vreau neapărat să am un animal de companie. Și mi-am făcut și un plan bun ca să reușesc. Numai dacă nu mi-ar sta mereu în cale afurisitul ăsta de flaut…

„Lotta e genul de personaj care prinde viață și care-și surprinde părinții (scriitoarea Alice Pantemuller și ilustratoarea Daniela Kohl) așa cum doar copiii știu s-o facă.

A intrat deja în galeria unor personaje neastâmpărate legendare, alături de Tom Sawyer și Pippi Șosețica.”, a explicat Bogdan-Alexandru Stănescu, coordonatorul colecţiei „Junior”.

Jurnalul Lottei: O droaie de iepuraşi, de Alice Pantermüller & Daniela Kohl, titlul în limba germană Mein Lotta-Leben – Alles voller Kaninchen (vârsta recomandată 6+), este primul volum din seria celor 14 apărute la editura germană Arena, Würzburg, 2013.

Alice Pantermüller și-a dorit din școala generală să devină „scriitoare de cărți” sau profesoară.

S-a format ca profesor, a predat germana ca limbă străină în Scoția și a absolvit un curs de librar. A devenit cunoscută prin cărțile pentru copii pe care le-a scris, în special prin seriile Bendix Brodersen și Jurnalul Lottei.

Daniela Kohl și-a câștigat de mică bani de buzunar vânzându-și desenele colegilor de clasă, mătușilor și bunicilor. A studiat comunicare și design la Fachhochschule München, iar din 2001 lucrează cu plăcere ca grafician și ilustrator freelancer.

Împreună cu soțul, câinele și broasca sa țestoasă locuiește deasupra acoperișurilor din München.

Jurnalul Lottei (Mein Lotta-Leben) s-a vândut în peste 3.000.000 de exemplare în Germania şi a fost tradus în peste 20 de limbi. În România, anul acesta, vor apărea următoarele două titluri din serie: Am făcut-o de oaie (Wie belämmert ist das denn?) şi E ceva necurat la mijloc (Hier steckt der Wurm drin!).

Jurnalul Lottei a fost ecranizat (regia Neele Leana Vollmar, scenariul Bettina Börgerding, Daniela Kohl) şi a avut premiera în Germania (Kino.de) pe data de 29.08.2019v – a explicat Raluca Selejan, managing partner La Două Bufnițe.

