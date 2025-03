King’s Cross – Crosul Regelui – ciclism

EcoStuff Romania te invită la a doua ediție a King’s Cross – Crosul Regelui, eveniment sportiv destinat iubitorilor de mountain bike, în 24 Mai 2025, la Petriș, în județul Arad, la poalele Munților Zărandului.

Înscrierile pentru King’s Cross, se pot face începând de Miercuri 19 Martie până Joi 15 Mai, ora 13.00. Taxele de înscriere sunt diferite în funcție de cursă și mai ales de momentul înscrierii, acestea crescând progresiv.

Doritorii se pot înscrie aici: https://kingscross.ecostuff.ro/inscrieri

Organizatorii au pregătit pentru pasionații de ciclism montan două curse cu două trasee diferite, atât ca lungime, cât și ca dificultate.

Traseul lung are aproximativ 55 de kilometri cu 1500 metri diferență de nivel și este destinat în principal cicliștilor mai experimentați, dar și amatorilor. Traseul cuprinde ca punct central Cota Zero, de unde se intră pe traseul de creastă al Munților Zărandului cu vârfurile Ianăș – Cucuietu – Omeag – Tufari – Pleșu. Până la Cota Zero se urcă pe drumuri forestiere spectaculoase, pe un traseu de 20 de km, trecând și prin Almășel, în județul Hunedoara.

Traseul scurt are 25 de kilometri lungime cu 500 metri diferență de nivel și se adresează mai ales amatorilor. Este un traseu relativ ușor, dar spectaculos. Organizatorii au pregătite urcări și coborâri, drumuri de pământ și zone cu pietre, poteci prin păduri și pe culmea dealurilor. Pe acest traseu pot participa și posesorii de eBike.

Celor mai buni cicliști le vor fi acordate premii în valoare totală de peste 7000 de lei. Mai multe detalii despre eveniment, aici: https://kingscross.ecostuff.ro/ sau pe Facebook – https://www.facebook.com/events/368148876274807

King’s Cross este un eveniment de strângere de fonduri pentru construirea și dezvoltarea WOODROCKS – tabără, loc de experimentare, construire, educație ecologică și sustenabilitate destinat în principal copiilor.

Un proiect organizat de Ecostuff Romania, în parteneriat cu Primaria Comunei Petriș, un program Ro Bike Valley, initiat de Decathlon implementat de Fundația Comunitară Timișoara, având ca sponsor Continental Romania.

