Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Nicolae Ciucă

Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni că l-a desemnat premier pe Nicolae Ciucă. Acesta a fost propus de coaliția formată din PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale.

”Am constatat că în Parlament s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR și grupul minorităților.

Reprezentanții acestei majorități au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat și în acest format am avut o discuție pe care o consider foarte bună.

Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o.

În consecință în desemnez pe domnul Nicolae Ciucă pentru a forma o echipă guvernamentală și pentru a se prezenta în fața Parlamentului României pentru votul de încredere!”, sunt declarațiile lui Klaus Iohannis, imediat după încheierea consultărilor.

