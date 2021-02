Klaus Iohannis: Se redeschid școlile pe 8 februarie, în baza a trei scenarii. Începând de luni, majoritatea copiilor merg fizic la şcoală

Elevii din România se vor reîntoarce la școală, pe 8 februarie. Decizia a fost anunţată de preşedintele Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că începând de luni, 8 februarie, majoritatea copiilor merg fizic la şcoală, dar că vor fi scenarii diferenţiate în funcţie de numărul de îmbolnăviri de COVID din fiecare localitate. El a precizat că nu am scăpat de pandemie şi că este nevoie să continuăm să fim responsabili, dar putem constata că în ultimele săptămâni incidenţa bolii s-a redus un pic. Declaraţia a fost făcută după întâlnirea cu premierul, cu miniştrii Educaţiei şi Sănătăţii, cu şeful DSU Raed Arafat şi cu directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, iar preşedintele a precizat că decizia a fost luată în unanimitate.

”Tocmai am finalizat o întâlnire la care au participat premierul, ministrul Educaţiei, ministrul Sănătăţii şi alţi experţi şi consilieri de la Adminsitraţia Prezidenţială. Am discutat ce se va întâmpla cu şcolile din România începând de săptămâna viitoare, când începe semestrul 2. Am început cu o analiză a contextului pandemic şi nu, nu am scăpat de pandemie, e important să respectăm măsurile în vigoare, dar putem să constatăm că în ultimele săptămâni incidenţa bolii s-a redus un pic. Avem ceva mai puţine persoane internate la ATI, avem ceva mai puţine persoane care se internează în spital în fiecare zi. Deci, cum spun experţii, trendul este descendent”, a afirmat preşedintele la începutul declaraţiei.

El a precizat că ”nu suntem singuri în Europa”, că marea majoritate a ţărilor din UE deschid şcolile, că în majoritatea statelor şcolile sunt deschise sau vor fi deschise progresiv, fiind doar 3 state care nu deschid şcolile.

”În unanimitate am decis ca începând de luni, când începe semestrul ll, majoritatea copiilor merg fizic la şcoală. Evident însă că trebuie să respectăm şi situaţia din fiecare localitate şi pentru fiecare şcoală trebuie luate măsuri foarte stricte, fiindcă noi ne dorim ca şcoala să se desfăşoare în condiţii sigure şi pentru copii, şi pentru dascăli. În localităţile în care sunt puţine cazuri de COVID-19, în aşa-numitul scenariu verde, toţi copiii merg fizic la şcoală: şi grădiniţă, şi ciclu primar, gimnaziu şi liceu. În localităţile în care sunt ceva mai multe cazuri, aşa-numitul scenariu galben, acolo copiii de grădiniţă merg fizic la grădiniţă, clasele I-IV merg la şcoală şi din ciclul secundar merg doar copiii din clasa a VIII-a fizic la şcoală, fiindcă ei se pregătesc de examen, iar din liceu merg tinerii din clasa a XII-a care se pregătesc de Bacalaureat. În localităţile în care, din păcate, sunt destul de multe cazuri, care sunt în aşa-numitul scenariu roşu, merg fizic doar copiii la grădiniţă şi clasele I-IV la şcoală, restul făcând şcoala online. Deci în scenariul roşu merg cei mici fizic, iar clasele de la V până la a XII-a fac şcoala online. Iar în localităţile unde incidenţa e mai mare, localităţi care intră în carantină, în mod natural toată lumea stă acasă. Deci pe scurt, grădiniţele şi clasele I –IV vor funcţiona fizic peste tot, mai puţin localităţile care intră în carantină. Acolo unde sunt puţine cazuri de COVID-19 toţii copiii merg la şcoală, unde sunt ceva mai multe merg la şcoală cei mici şi clasele VIII-XII, iar unde sunt destul de multe cazuri, înainte să intre în carantină, merg doar cei mici grădiniţă, clasele I-IV, restul făcând şcoală online”, a anunţat preşedintele,

Iohannis a precizat că mai sunt multe detalii de clarificat – cum se verifică dacă un copil e bolnav sau nu, ce se face în acel caz, la câte cazuri se închide şcoala – şi că toate aceste lucruri vor fi rapid clarificate printr-un ordin comun al MS şi Ministerului Educaţiei, care va fi pregătit azi şi mâine va fi dat publicităţii.

”În consecinţă, pregătiţi copiii pentru şcoală”, a conchis Klaus Iohannis.

