La 50 de ani, volumul “Forum. Forum studențesc. Forumuri studențești” a fost lansat la Timișoara

Noua apariție editorială de la Editura Universității de Vest din Colecția Medifort cu titlul „Forum. Forum studențesc. Forumuri studențești. Presa studențească – o pepinieră pentru mass-media” a fost lansată, joi 16 mai, la UVT.

Coordonatorul volumului este Ștefana Ciortea-Neamțiu, cadru didactic la UVT. În cadrul evenimentului, au susținut intervenții foștii forumiști Gheorghe Crișan, Lia Lucia Epure, Viorel Marineasa, Mihaela Stegărescu, dar și coordonatoarea volumului și reprezentanți ai editurii EUV.

Volumul reflectă un proiect de un semestru și cât un semestru: 25 de interviuri cu jurnaliști care au debutat în presa studențească timișoreană, realizate de 23 de studenți la Jurnalism. De asemenea, volumul propune și un curs altfel: Istoria presei din paginile de ziar și din interviuri cu cei care au trăit-o.

Prin acest volum se marchează și un moment aniversar, al împlinirii celor 55 de ani de la primul număr al Forum-ului și celor 50 de ani de la primul număr al Forumului studențesc.

Dr. lector Ștefana Ciortea Neamțiu a explicat cum a fost scris acest volum:

“Am ajuns la un proiect pe care studenții din anul al doilea care studiază disciplina Istoria presei l-au realizat pe parcursul semestrului 1. Lectura atentă și analiza acestor reviste urma să devină tema de seminar.

Important este că istoria încă nu atât de îndepărtată a acestor publicații a permis să se ia legătura măcar cu unii dintre cei care le-au realizat, cu vechii forumiști. Exercițiul nu s-a redus la atenta parcurgere a conținutului revistelor, ci s-a continuat cu un demers ce a combinat jurnalismul cu istoria orală”.

Studenții realizând o serie de interviuri cu forumiștii, cum își spun cu nostalgie cei care au semnat în revistele menționate.

”În octombrie 2023, Universitatea de Vest din Timișoara a marcat 50 de ani de la apariția primului număr al revistei Forum Studențesc și 55 de ani de la începutul presei studențești în Timișoara. Așa s-a născut ideea de a implica mai mult studenții de la Jurnalism în cunoașterea publicațiilor studențești apărute în orașul Timișoara de a lungul timpului” – a spus Ștefana Ciortea Neamțiu.

Despre revista Forum studențesc jurnalista Lia Lucia Epure, cadru didactic universitar și directoarea cotidianului Ziua de Vest din Timișoara, a spus în interviul realizat de Daria Doru și publicat în acest volum că revista Forum studențesc este cel mai interesant experiment jurnalistic din perioada comunistă.

Au fost și alte ziare pentru tineri absolvenți precum Scânteia Tineretului și Viața Studențească unde generațiile mai mari, Cristoiu, Nistorescu, pe care forumiștii îi admirau, veneau și făceau un fel de traininguri care erau școlile forumiștilor de jurnalism în acea vreme.

“Noi aici la Timișoara aveam o relație foarte bună între noi și datorită culturii interetnice și multietnice. Acesta era atu-ul nostru. Ceea ce am apreciat mereu și apreciez și acum a fost cât de uniți eram și cât de multe activități realizam împreună. Mergeam în excursii de documentare. Aveam niște programe extraordinare. Mergeam admiram și observam, apoi scriam ceea ce ochiul nostru a văzut.

În fiecare an, luam locul întâi pe țară. Acum, la aniversare am aflat că într-un an a luat Iașiul locul 1. Era emulație. Veneau la noi scriitori cunoscuți care ne vorbeau despre tehnici de scris, căci nu erau. Așa că luam multe ziare. Cumpăram cu teancurile și citeam, chiar dacă nu-mi plăcea subiectul, ca să văd topica, redactarea și asta era lecția pe care singură mi-am ales să o fac”, și-a amintit Lia Epure.

Gheorghe Crișan, care a fost și redactor șef al Forumului Studențesc, a spus că revista reprezintă fără îndoială o pagină distinctă foarte incitantă și interesantă din istoria presei bănățene și din istoria presei românești în general și a celei pentru tineret în special.

Primul număr a apărut acum 50 de ani la 1 decembrie 1973 odată cu încetarea activității revistelor care apăreau începând din 1968 în institutele de învățământ superior din Timișoara: Scalpelu, prima revistă de acest fel din țară realizată de studenții mediciniști. Micron, a studenților politehniști, Agraria, scrisă de studenții agronomi, și Forum, editat de Universitatea din Timișoara.

Fiecare dintre ele tipărit până la acea dată în peste 25 de numere.

“Cred că în acest fel s-a deschis o filă specială a presei timișorenei care trebuie evidențiată ca atare, această fiind și rațiunea organizării manifestărilor ce au omagiat o jumătate de secol de presă studențească la Timișoara, în octombrie 2023.

Forum Studențesc era editat de Uniunea Asociațiilor Studențești din Timișoara, aproape în exclusivitate de studenți, care neavând multe resurse financiare proprii trebuie o astfel să se autogospodărească.

Forumul studențesc a adunat înainte de toate pagini diverse și multiple de istorie universitară abordate din perspectiva celor pe care urma să se bazeze chiar viitorul comunității. De aceea aceste pagini sunt realmente o sursă inedită pentru istorie și un motiv în plus pentru a prețui munca depusă în aceeași ani.

Revista a fost o adevărată școală practică pentru viitori ziariști și o rampă de lansare deseori unică pentru numeroși creatori valoroși”, a concluzionat Gheorghe Crișan.

Viorel Marineasa: ” În ciuda impedimentelor, a fost o perioadă fascinantă. Coordonând anumite numere literare ale revistei Forum Studențesc inclusiv cele ale suplimentului său Fiction, mi s-a deschis o fereastră către subiecte mai liber abordate ocolind astfel realitatea textelor encomiastice, cât și limitările impuse de cenzură care pe măsura trecerii timpului devenea tot mai asfixiantă”

În 1979, Marineasa a avut o contribuție semnificativă la publicarea unui Forum care printr-o bună parte dintre textele selectate majoritatea aparținând membrilor Cenaclul Pavel Dan, dar și prin câteva poziționări programastice, a anunțat varianta timișoreana optzecismului literar.

Suplimentul Paradox realizat de Cenaclul HG Wells a reprezentat o platformă prin care s-au injectat idei îndrăznețe și creativitate într-un mediu preferat cu restricții. Acesta și-a păstrat un impact pozitiv de a lungul anilor și continuă să apară și astăzi, într-o zonă de nișă cititori fideli care apreciază contribuția sa pe scena literară SF.

”Atunci am creat un spațiu în care studenții și tinerii s-au putut exprima, deși acum sunt “băieți bătrâni” și amintesc cu drag de acele vremuri”, și-a amintit prof. Marineasa.

Constantin Mărăscu a povestit că Forum Studențesc a fost pentru el un fel de relaxare deoarece la început a vrut să fie student cuminte.

În anul întâi i-au propus ce vrea să scrie. Păi, reportaje. A scris câteva reportaje, dar nu avea foarte mult timp. Atunci apăruse și primul lui copil și era un familist convins.

“Dar legătura cu Forumul Studențesc am ținut-o prin cenaclul literar Pavel Dan de la Casa de Cultură a Studenților din Timișoara unde timp de trei ani am fost președinte. La un moment dat am propus să realizăm un supliment literar, nu neapărat cu o anumite periodicitate pentru că și atunci erau probleme cu costuri legate de hârtie. Un supliment presupunea încă 4, 8 sau 16 pagini adăugate la Forum studențesc. Nu întotdeauna cei de sus erau de acord cu aceste cheltuieli. Timp de opt ani am lucrat la Casa Studenților și de-a lungul timpului de multe ori am plecat la Brăila pentru a rezolva hârtia de ziar pentru tipărirea Forumului Studențesc” a povestit Mărăscu.

Comentarii

comentarii