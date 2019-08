La Arad, Primăria dă teren pentru înhumarea osemintelor militarilor maghiari

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, responsabil cu elaborarea şi asigurarea aplicării strategiei şi politicilor în domeniul mormintelor şi operelor comemorative de război, a solicitat Primăriei Municipiului Arad posibilitatea identificării unei suprafeţe de teren unde ar putea fi depuse osemintele militarilor maghiari care au fost deshumate din Cimitirul Evreiesc din Cluj Napoca. Suprafaţa de teren solicitată este de aproximativ 2000 de metri pătrați. „Aradul a demonstrat în repetate rânduri că este un oraş multietnic, multicultural şi multiconfesional, prin urmare am dat curs solicitării venite din partea ONCE şi propunem ca locație Cimitirul Pomenirea, deoarece aici sunt înhumate în prezent şi osemintele soldaților sârbi, români, ruşi şi maghiari. Consider că este un gest de normalitate pe care generația noastră îl poate face”, a declarat primarul municipiului Arad, Călin Bibarţ.

